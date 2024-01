Matthias Walkner: i lati positivi dal letto del malato

Come sta Hiasi Walkner, l'infortunato vincitore della Dakar 2018 che salterà il rally nel deserto di quest'anno? È ricoverato in ospedale con la febbre e sta già facendo progetti.

È passata più di una settimana dalla sua ultima operazione. Come sta?

Bene, considerando le circostanze. Sto notando dei progressi. Tre giorni fa avrei risposto: è dura. Ma ora le cose stanno davvero andando avanti e questo è bello.

Qual è la cosa più bella che le è capitata questa settimana ?

È sempre bello quando la famiglia e gli amici entrano dalla porta con molta energia positiva e addolciscono un po' la mia vita quotidiana in ospedale.

Anche nel vero senso della parola, per esempio con il cioccolato Cioccolato?

Non sono un'amante dei dolci. Mia sorella mi ha preparato un'insalata di barbabietole con formaggio di pecora, noci e avocado: una cosa del genere mi rende molto più felice ed è anche più benefica per il processo di guarigione. Mi piace molto di più qualcosa di veramente buono e sano che una tavoletta di cioccolato.

Ha mai pensato di tornare in bicicletta?

Si parla, ma al momento nessuno può rispondere alla domanda su quando, perché ci sono molti fattori in gioco: Come sta guarendo la ferita? Come sta guarendo l'enorme innesto di pelle? Come il mio corpo accetterà le schegge ossee? C'era un buco di 5 centimetri da riempire e i medici non potevano prendere tutto quell'osso da me. Pertanto, è stato utilizzato materiale estraneo per ricostruire l'articolazione della caviglia scheggiata. Ho una necrosi - tessuto morto - nel tendine d'Achille. I medici non saranno in grado di valutarne l'evoluzione prima di due settimane. Se sono sfortunato, dovrò subire un'altra operazione.

Cosa è possibile fare se la guarigione e la riabilitazione vanno bene?

Potrebbe andare di nuovo tutto bene e in futuro sarò solo un po' limitato nei movimenti. Ma naturalmente può anche essere estremamente doloroso. L'evoluzione dipende da molti fattori e probabilmente il fattore principale sono io: il mio modo di affrontare le cose, la mia riabilitazione o la mia dieta. Cerco di fare tutto ciò che è umanamente possibile, dall'ipnosi all'agopuntura, dagli integratori alimentari ai trattamenti laser. Voglio mettere le cose sulla strada giusta. Al momento, tutti quelli che mi circondano sono molto positivi e soddisfatti di come stanno procedendo le cose. A parte un lembo di pelle e la parte superiore del ginocchio, tutti i punti di sutura sono stati rimossi, il che è positivo perché posso di nuovo fare la doccia come si deve. Oggi ho iniziato a lavorare con la stecca motorizzata, in modo che la mia articolazione possa muoversi.

Com'è la tua motivazione?

Sento che la prossima settimana arriverà il giorno in cui ricomincerò a dare gas. Finora non ho voluto fare nulla. Ho delle fasce per gli esercizi in camera, ma finora non ho avuto alcun desiderio di allenare la parte superiore del corpo. Sentivo che il mio piede aveva bisogno di energia al 100% da parte mia. Ma ora mi sto riprendendo bene, le 35 ore di intervento sono finite, sono di nuovo pieno di energia e la situazione migliora di giorno in giorno.

Qual è il suo programma personale? Si è già prefissato un obiettivo?

Quest'anno voglio assolutamente andare in moto. Il mio obiettivo preferito sarebbe quello di riuscire ad andare in moto in ottobre o novembre. È così bello andare in moto in Italia alla fine dell'autunno o all'inizio dell'inverno, quando le giornate sono più fredde qui e il sole è ancora forte in Italia. Mangiare una buona pizza la sera, magari con un bicchiere di vino rosso: l'ho fatto l'anno scorso mentre mi preparavo per la Dakar e mi è piaciuto molto. Anche perché in Italia ci sono 10 piste di motocross a un'ora di distanza l'una dall'altra, una più rilassante dell'altra. Spero di poterlo fare anche quest'anno.

Quanto le pesa dover guardare i suoi compagni di squadra in Arabia Saudita combattere?

A volte di più, a volte di meno. Le storie con i Walkner mi danno una grande forza e mi fanno sorridere ogni volta. È bello avere dei buoni amici in squadra. Mi piacerebbe farne parte, combattere e sostenerli. D'altra parte, sono molto felice di avere ancora il piede e di poter muovere la gamba. Sentimenti contrastanti, come sulle montagne russe.

Come valuta la situazione di KTM a metà della Dakar 2024?

Al momento è molto impegnativa per la squadra e molto più difficile del previsto. La nuova moto di Honda sembra funzionare molto bene. È un peccato che i nostri sforzi durante l'anno non siano stati premiati e non abbiano dato i frutti che avremmo voluto. Forse è anche un po' la dimostrazione di come KTM si trovi al momento. La struttura del team è perfetta, ma gli altri produttori hanno fatto il loro lavoro sulla moto e hanno superato i problemi iniziali.

Lei è in contatto quotidiano con i suoi compagni di squadra. Come stanno le cose?

Ho appena parlato al telefono con Daniel Sanders. Sono estremamente esausti e stanchi.

Quali sono stati i momenti salienti della prima settimana della Dakar?

La tappa crono di 48 ore è stata molto bella da vedere. C'erano molte tattiche da mettere in atto due giorni prima, per capire come ogni pilota si sarebbe organizzato. Dall'esterno, la Dakar 2024 è estremamente emozionante perché c'è molto movimento nelle tappe giornaliere e nella classifica.

Riesce a sostenere i suoi compagni di squadra da Graz?

Cerco di scrivere messaggi a ciascuno di loro per motivarli.

Per esempio?

Ho scritto aKevin Benavides, per esempio: Bravo campione, sei arrivato al Rest-Day. Un mese fa sembrava irreale, ma hai dimostrato ancora una volta quanto sei forte. Forse IronMan era argentino e tu sei suo cugino. Oppure ho scritto a Daniel Sanders che dovrebbe fare del suo meglio. Alla fine, l'importante è che non ci si possa rimproverare di aver dato il massimo. Questo vale per tutti: bisogna farsi il culo nei giorni rimanenti.... per finire sul podio o addirittura vincere. Molte cose possono ancora cambiare e l'ultimo giorno può succedere tanto quanto il primo.

Quale pilota KTM sarà più avanti alla fine?

Toby Price. Penso che sarà almeno Ditter.

Infine, Tobias Ebster: come giudica la prestazione del debuttante alla Dakar?

Molto positivo! Rispetto molto la sua prestazione. Da un lato, me l'aspettavo perché sappiamo che Tobi è bravo a girare l'acceleratore. D'altra parte, però, si può dire che come rookie sta raggiungendo i suoi limiti a volte, perché ha già avuto qualche incidente. Ciò che mi colpisce è la sua energia positiva. Sembra davvero che si stia godendo questa agonia.