Matthias Walkner: pontos positivos da cama de doente

Como está Hiasi Walkner, o lesionado vencedor do Dakar de 2018 que está a perder o rali deste ano no deserto? Está febril no hospital e já está a fazer planos de novo.

Já passou mais de uma semana desde a sua última operação. Como é que está?

Bem, tendo em conta as circunstâncias. Estou a notar progressos. Há três dias, teria respondido: "É difícil. Mas agora as coisas estão mesmo a avançar e isso é bom.

Qual foi a melhor coisa que lhe aconteceu esta semana ?

É sempre bom quando a família e os amigos entram pela porta com muita energia positiva e adoçam um pouco a minha vida quotidiana no hospital.

Mesmo no verdadeiro sentido da palavra, por exemplo, com chocolate Chocolate?

Não gosto de doces. A minha irmã fez-me uma salada de beterraba com queijo de ovelha, nozes e abacate - algo assim deixa-me muito mais feliz e é também mais benéfico para o processo de cura. Gosto muito mais de algo realmente bom e saudável do que de uma barra de chocolate.

Já pensou em voltar a andar de bicicleta?

Há conversas, mas ninguém pode realmente responder à pergunta sobre quando, neste momento, porque há muitos factores envolvidos: Como é que a ferida está a cicatrizar? Como está a cicatrizar o enorme enxerto de pele? Como é que o meu corpo vai aceitar as lascas de osso? Havia um buraco de 5 centímetros para preencher e os médicos não podiam retirar essa quantidade de osso de mim. Por isso, foi utilizado material estranho para reconstruir a articulação do tornozelo que se partiu. Tenho necrose - tecido morto - no tendão de Aquiles. Os médicos só vão poder avaliar a sua evolução daqui a duas semanas. Se eu tiver azar, precisarei de outra operação.

O que é possível fazer se a recuperação e a reabilitação correrem bem?

É possível que tudo volte a correr muito bem e que, no futuro, só tenha algumas limitações de movimentos. Mas, claro, também pode ser extremamente doloroso. A evolução depende de muitos factores e o principal fator sou eu, provavelmente, a forma como encaro as coisas, como é a minha reabilitação ou a minha dieta. Tento realmente fazer tudo o que é humanamente possível, desde a hipnose à acupunctura, dos suplementos nutricionais aos tratamentos a laser. Quero pôr isto no caminho certo. Neste momento, todos à minha volta estão muito positivos e satisfeitos com a evolução da situação. À exceção de um retalho de pele e da parte superior do joelho, já foram retirados todos os pontos, o que é bom porque posso voltar a tomar um bom duche. E hoje comecei a trabalhar com a tala motorizada para que a minha articulação se possa mexer.

Como está a sua motivação?

Sinto que está a chegar o dia, na próxima semana, em que vou voltar a pisar o acelerador. Até agora, não tenho tido vontade de fazer nada. Tenho bandas de exercício no meu quarto, mas até agora não tive qualquer vontade de treinar a parte superior do corpo. Sentia que o meu pé precisava de 100% de energia da minha parte. Mas agora estou a recuperar bem, as 35 horas de cirurgia já passaram, estou reenergizado e estou realmente a melhorar a cada dia que passa.

Como é o seu horário pessoal? Já definiu algum objetivo para si?

Quero definitivamente andar de mota este ano. O meu objetivo preferido seria andar de mota em outubro ou novembro. É tão fixe andar de moto em Itália no final do outono ou no início do inverno, quando os dias são mais frios aqui e o sol ainda está forte em Itália. Comer uma boa pizza à noite, talvez com um copo de vinho tinto - fiz isso no ano passado enquanto me preparava para o Dakar e simplesmente gostei. Também porque há 10 pistas de motocross a uma hora de distância umas das outras em Itália, cada uma mais descontraída do que a outra. Espero poder voltar a fazê-lo este ano.

Quanto te custa ter de ver os teus colegas de equipa na Arábia Saudita a lutar?

Às vezes mais, às vezes menos. As histórias com o boneco Walkner dão-me uma mega força e fazem-me sorrir sempre. É ótimo ter tão bons amigos na equipa. Adoraria fazer parte dela, lutar e apoiá-los. Por outro lado, estou muito contente por ainda ter o meu pé e poder mexer a perna. Sentimentos mistos, como numa montanha russa.

Como é que avalia a situação da KTM a meio do Dakar 2024?

É um grande desafio para a equipa neste momento e muito mais difícil do que o esperado. A nova moto da Honda parece estar a funcionar muito bem. É uma pena que os nossos esforços ao longo do ano não estejam a ser recompensados e a dar frutos tanto quanto gostaríamos. Talvez isso também mostre um pouco onde a KTM está neste momento. A estrutura da equipa é perfeita, mas as outras fábricas já fizeram o seu trabalho de casa com a moto e ultrapassaram os problemas iniciais.

Está em contacto diário com os seus companheiros de equipa. Como é que eles estão?

Acabei de falar com o Daniel Sanders ao telefone. Eles estão extremamente exaustos e cansados.

Quais foram os pontos altos da primeira semana do Dakar?

A etapa do cronómetro de 48 horas foi muito fixe de ver. Havia muita tática envolvida dois dias antes, na forma como cada piloto a organizava. Visto de fora, o Dakar 2024 é extremamente emocionante porque há muito movimento nas etapas diárias e na classificação.

Consegue apoiar os seus companheiros de equipa a partir de Graz?

Tento escrever mensagens a cada um deles para os motivar.

Por exemplo?

Escrevi aoKevin Benavides, por exemplo: Bravo Campeão, conseguiste chegar ao Dia de Descanso. Há um mês, isto parecia irreal, mas voltaste a mostrar a tua força. Talvezo IronMan fosse argentino e tu fosses primo dele. Ou eu escrevi ao Daniel Sanders que ele devia dar o seu melhor. No final do dia, o importante é que não nos podemos culpar por darmos o nosso melhor. Isto aplica-se a toda a gente: temos de dar o litro nos dias que faltam.... Há que dar o litro nos dias que faltam para poder estar no pódio ou mesmo ganhar. Ainda há muita coisa que pode mudar e pode acontecer tanto no último dia como no primeiro.

Que piloto da KTM estará mais à frente no final?

Toby Price. Penso que será pelo menos o Ditter.

Finalmente, Tobias Ebster - como avalia o desempenho do estreante no Dakar?

Muito positiva! Respeito muito o seu desempenho. Por um lado, estava à espera porque sabemos que o Tobi é bom a rodar o acelerador. No entanto, por outro lado, podemos dizer que, como estreante, ele está por vezes a atingir os seus limites, porque já teve um acidente estranho. O que realmente me impressiona é a sua energia positiva. Parece mesmo que ele está a gostar desta agonia.