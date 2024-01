Une seconde : Honda défend son avance dimanche

Dimanche, les participants au rallye Dakar n'ont pas eu le temps de se reposer. Après la journée de repos à Riyad, les pilotes ont dû parcourir dimanche la plus longue étape de l'édition de cette année du rallye le plus difficile du monde. Alors qu'Adrien Van Beveren a dû ouvrir la septième étape et a perdu beaucoup de temps, son coéquipier Honda Nacho Cornejo a réussi à fêter sa troisième victoire du jour cette année.

Le Chilien s'est imposé avec 32 secondes d'avance sur le pilote d'usine Red Bull KTM Kevin Benavides et a roulé un peu plus de trois minutes plus vite que la star Husqvarna Luciano Benavides, qui s'est classé troisième. Le pilote d'usine Hero Ross Branch a franchi la ligne d'arrivée à Al Duwadimi en quatrième position, à 6:36.

Van Beveren, Toby Price (KTM) et la star Honda Ricky Brabec se sont retrouvés en trio en tête du peloton au cours de la journée, ce qui leur a valu quelques minutes de bonus sur leur compte. Avec près de quatre minutes de bonus, l'Américain a défendu sa position de leader au classement général du Dakar avec une avance minime d'une seconde.

Brabec devance donc Branch de peu à cinq étapes de l'arrivée vendredi. Cornejo est globalement repassé devant Van Beveren et occupe la troisième place dimanche (+6:48 minutes), le Français est quatrième avec plus de 14 minutes de retard.

Les quatre pilotes d'usine restants du groupe Pierer suivent aux rangs 5 à 8. Kevin Benavides est cinquième devant Toby Price (KTM), le pilote GASGAS Daniel Sanders et Luciano Benavides. Stefan Svitko et Martin Michek, des pilotes privés KTM, occupent les 9e et 10e places du classement général du Dakar.

Dakar 2024, résultat provisoire de l'étape 7 (14.1.) :

1. Jose Cornejo, Honda, 5:18:33 heures.

2. Kevin Benavides, KTM, + 0:32 minutes

3. Luciano Benavides, Husqvarna, + 3:12

4. Ross Branch, Hero, + 6:36

5. Ricky Brabec, Honda, + 7:26

6. Daniel Sanders, GASGAS, + 9:17

7. Stefan Svitko, KTM, + 10:17

8. Toby Price, KTM, + 11:26

9. Adrien van Beveren, Honda, + 12:44

10. Martin Michek, KTM, + 16:32