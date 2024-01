Un secondo: Honda difende il primato domenica

Domenica non c'è stato tempo per una pausa per i partecipanti al Rally Dakar. Dopo il giorno di riposo a Riyadh, i piloti hanno dovuto completare la tappa più lunga dell'edizione di quest'anno del rally più duro del mondo. Mentre Adrien Van Beveren ha dovuto aprire la settima tappa perdendo molto tempo, il suo compagno di squadra alla Honda Nacho Cornejo è riuscito a festeggiare la sua terza vittoria di tappa dell'anno.

Il cileno ha vinto con 32 secondi di vantaggio sul pilota ufficiale Red Bull KTM Kevin Benavides e ha girato poco più di tre minuti più veloce della star Husqvarna Luciano Benavides, che si è assicurato il terzo posto. Il pilota Hero works Ross Branch ha tagliato il traguardo di Al Duwadimi al quarto posto con un tempo di 6:36 minuti.

Van Beveren, Toby Price (KTM) e la stella della Honda Ricky Brabec si sono trovati in testa al gruppo come trio nel corso della giornata, motivo per cui sono stati accreditati di alcuni minuti bonus. Con quasi quattro minuti di bonus, lo statunitense ha difeso il suo primato nella Dakar con un vantaggio minimo di un secondo.

Brabec è quindi in testa a Branch a cinque tappe dal traguardo di venerdì. Cornejo ha superato nuovamente Van Beveren e domenica si trova al terzo posto (+6:48 minuti), con il francese al quarto posto, a oltre 14 minuti di distanza.

I quattro restanti piloti del Gruppo Pierer seguono dal 5° all'8° posto, con Kevin Benavides quinto davanti a Toby Price (KTM), al pilota GASGAS Daniel Sanders e a Luciano Benavides. Stefan Svitko e Martin Michek occupano il 9° e 10° posto nella classifica generale della Dakar come privati KTM.

Dakar 2024, risultato provvisorio tappa 7 (14.1.):

1° Jose Cornejo, Honda, 5:18:33 ore

2° Kevin Benavides, KTM, + 0:32 minuti

3. Luciano Benavides, Husqvarna, + 3:12

4° Ross Branch, Hero, + 6:36

5° Ricky Brabec, Honda, + 7:26

6° Daniel Sanders, GASGAS, + 9:17

7. Stefan Svitko, KTM, + 10:17

8. Toby Price, KTM, + 11:26

9° Adrien van Beveren, Honda, + 12:44

10° Martin Michek, KTM, + 16:32