Um segundo: Honda defende a liderança no domingo

A Honda vence a sétima etapa do Rali Dakar 2024 no domingo, mas a vantagem de Ricky Brabec sobre a estrela da Hero, Ross Branch, na classificação geral diminui para um segundo.

Os participantes do Rali Dakar não tiveram tempo para descansar no domingo. Após o dia de descanso em Riade, os pilotos tiveram de completar a etapa mais longa da edição deste ano do rali mais difícil do mundo no domingo. Enquanto Adrien Van Beveren teve de abrir a sétima etapa e perdeu muito tempo no processo, o seu companheiro de equipa na Honda, Nacho Cornejo, conseguiu celebrar a sua terceira vitória na etapa do ano.

O chileno venceu com 32 segundos de vantagem sobre o piloto de fábrica da Red Bull KTM, Kevin Benavides, e foi pouco mais de três minutos mais rápido do que a estrela da Husqvarna, Luciano Benavides, que garantiu o terceiro lugar. O piloto da Hero Works, Ross Branch, cruzou a linha de chegada em Al Duwadimi em 4º lugar com um tempo de 6:36 minutos.

Van Beveren, Toby Price (KTM) e a estrela da Honda Ricky Brabec encontraram-se na frente do pelotão como um trio ao longo do dia, razão pela qual lhes foram atribuídos alguns minutos de bónus. Com quase quatro minutos de bónus, o americano defendeu a sua liderança geral no Dakar com uma vantagem mínima de um segundo.

Brabec está, assim, na frente de Branch cinco etapas antes da chegada na sexta-feira. Cornejo ultrapassou Van Beveren novamente na geral e está em terceiro lugar no domingo (+6:48 minutos), com o francês em quarto lugar, mais de 14 minutos atrás.

Os restantes quatro pilotos de fábrica do Grupo Pierer seguem entre o 5º e o 8º lugar, com Kevin Benavides em quinto, à frente de Toby Price (KTM), do piloto da GASGAS Daniel Sanders e de Luciano Benavides. Stefan Svitko e Martin Michek ocupam o 9º e 10º lugares na classificação geral do Dakar como pilotos privados da KTM.

Dakar 2024, resultado provisório etapa 7 (14.1.):

1º Jose Cornejo, Honda, 5:18:33 horas

2º Kevin Benavides, KTM, + 0:32 minutos

3º Luciano Benavides, Husqvarna, + 3:12

4º Ross Branch, Hero, + 6:36

5º Ricky Brabec, Honda, + 7:26

6º Daniel Sanders, GASGAS, + 9:17

7º Stefan Svitko, KTM, + 10:17

8º Toby Price, KTM, + 11:26

9º Adrien van Beveren, Honda, + 12:44

10º Martin Michek, KTM, + 16:32