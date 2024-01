El líder del Dakar, Ricky Brabec (Honda): ¡Freno fallado!

Honda se encuentra en una posición sólida al inicio de la segunda semana del Dakar 2024 en Arabia Saudí. Con la victoria en la séptima etapa, de Riad a Al Duwadimi, José "Nacho" Cornejo ha remontado hasta el tercer puesto de la clasificación general. "Estaba un poco desequilibrado al principio. Tuve algunos problemas con la moto y sufrí una mala caída", explicó el chileno tras la llegada.

"Luego me recuperé mentalmente y pensé: 'Ahora voy a atacar'. Luego he presionado y al final he hecho un buen trabajo. Todo el mundo está luchando mucho, así que me tomo la carrera día a día", fue la táctica de Cornejo. "Lo daré todo cada día para recuperar algo de tiempo".

Ricky Brabec, su compañero de equipo en HRC Adrien Van Beveren y Toby Price (KTM) fueron algunos de los pilotos que tuvieron que abrir la especial del domingo. Los tres acabaron beneficiándose de los tiempos de bonificación. Esto fue suficiente para que Brabec conservara el liderato de la general del Dakar, ya que el estadounidense se mantuvo en primera posición tras la séptima de las 12 etapas, un segundo por delante del piloto de Hero Ross Branch.

"El día después de la jornada de descanso nunca es fácil. Salí tercero por la mañana, lo que fue un poco complicado", dijo el líder del Dakar, describiendo su experiencia. "Todos los pilotos a los que quería batir rodaban detrás de mí. Por eso ha sido un día muy duro. A partir del kilómetro 40 ó 50 me quedé sin freno trasero, así que tuve que bajar el ritmo. En general, estoy contento con cómo ha ido el día".

Mientras Brabec y Cornejo ocupan el primer y tercer puesto para Honda, Adrien Van Beveren es el tercer piloto de HRC entre los cuatro primeros tras el domingo. Sin embargo, el ganador de la etapa del viernes no tuvo su mejor día en el rally más duro del mundo en la Península Arábiga. "Sabía que no iba a ser un paseo abrir la etapa, pero la navegación ha sido increíble. Hice todo lo que pude para mantenerme alerta, pero acabé deambulando por las dunas. La cabeza me daba vueltas, pero así son las cosas", resumió el francés.

Dakar 2024, resultado provisional etapa 7 (14.1.):

1º José Cornejo, Honda, 5:18:33 h

2º Luciano Benavides, Husqvarna, + 3:12 min

3º Kevin Benavides, KTM, + 3:32

4º Ross Branch, Hero, + 6:36

5º Ricky Brabec, Honda, + 7:26

6º Daniel Sanders, GASGAS, + 9:17

7º Stefan Svitko, KTM, + 10:17

8º Toby Price, KTM, + 11:26

9. Adrien van Beveren, Honda, + 12:44

10º Martin Michek, KTM, + 16:23



Más adelante:

29º Tobias Ebster, KTM, + 1:15:21 h

Clasificación general preliminar tras la 7ª etapa (14.1.):

1º Ricky Brabec, Honda, 32:37:20 h

2. Ross Branch, Hero, + 0:01 s

3º José Cornejo, Honda, + 6:48

4º Adrien Van Beveren, Honda, + 14:39

5º Kevin Benavides, KTM, + 24:39

6º Toby Price, KTM, + 31:00

7. Daniel Sanders, GASGAS, + 37:41

8. Luciano Benavides, Husqvarna, + 43:12

9. Stefan Svitko, KTM, + 1:10:33 h

10º Martin Michek, KTM, + 1:43:21



Más adelante:

19º Tobias Ebster, KTM, + 4:39:17 h