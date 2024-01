Le leader du Dakar Ricky Brabec (Honda) : Le frein a lâché !

Honda est en position de force au début de la deuxième semaine du Dakar 2024 en Arabie Saoudite. En remportant la septième étape entre Riyad et Al Duwadimi, Jose "Nacho" Cornejo est remonté à la troisième place du classement général. "Au début, j'étais un peu déséquilibré. J'ai eu quelques problèmes avec le vélo et j'ai fait une mauvaise chute", a expliqué le Chilien après avoir franchi la ligne d'arrivée.

"Ensuite, j'ai récupéré mentalement et je me suis dit : 'Maintenant, je vais attaquer'. J'ai ensuite mis la pression et à la fin, j'ai fait un bon travail. Tout le monde se bat dur, c'est pourquoi je prends la course au jour le jour", a déclaré Cornejo en guise de tactique. "Je vais tout donner chaque jour pour gagner un peu de temps".

Ricky Brabec faisait partie, avec son coéquipier du HRC Adrien Van Beveren et Toby Price (KTM), des pilotes qui devaient ouvrir la spéciale du dimanche. Tous trois ont finalement profité des temps bonus. Pour Brabec, cela a suffi pour conserver la tête du classement général du Dakar, puisque l'Américain est resté premier après la septième des 12 étapes, avec une seconde d'avance sur Ross Branch, le pilote de Hero.

"Le lendemain d'une journée de repos n'est jamais facile. Je suis parti en troisième position le matin, c'était un peu piégeux", a décrit le leader du Dakar. "Tous les gars que je voulais battre sont partis après moi. C'était donc vraiment une journée difficile. À partir du 40e ou du 50e kilomètre, je n'avais plus de frein arrière, j'ai donc dû ralentir. Mais dans l'ensemble, je suis content du déroulement de la journée".

Alors que Brabec et Cornejo sont respectivement 1er et 3e pour Honda, Adrien Van Beveren est le troisième pilote HRC dans le top 4 après la journée de dimanche. Le vainqueur de l'étape de vendredi n'a toutefois pas vécu sa meilleure journée sur le rallye le plus difficile du monde dans la péninsule arabique. "Je savais que l'ouverture de l'étape ne serait pas une partie de plaisir, mais la navigation était époustouflante. J'ai fait de mon mieux pour rester vigilant, mais j'ai fini par errer dans les dunes. Ma tête fumait, mais c'est comme ça", conclut le Français.

Dakar 2024, résultats provisoires de l'étape 7 (14.1.) :

1. Jose Cornejo, Honda, 5:18:33 h

2. Luciano Benavides, Husqvarna, + 3:12 min

3. Kevin Benavides, KTM, + 3:32

4. Ross Branch, Hero, + 6:36

5. Ricky Brabec, Honda, + 7:26

6. Daniel Sanders, GASGAS, + 9:17

7. Stefan Svitko, KTM, + 10:17

8. Toby Price, KTM, + 11:26

9. Adrien van Beveren, Honda, + 12:44

10. Martin Michek, KTM, + 16:23



En outre :

29. Tobias Ebster, KTM, + 1:15:21 h

Classement général provisoire après l'étape 7 (14.1.) :

1. Ricky Brabec, Honda, 32:37:20 h

2. Ross Branch, Hero, + 0:01 sec

3. Jose Cornejo, Honda, + 6:48

4. Adrien Van Beveren, Honda, + 14:39

5. Kevin Benavides, KTM, + 24:39

6. Toby Price, KTM, + 31:00

7. Daniel Sanders, GASGAS, + 37:41

8. Luciano Benavides, Husqvarna, + 43:12

9. Stefan Svitko, KTM, + 1:10:33 h

10. Martin Michek, KTM, + 1:43:21



En outre :

19. Tobias Ebster, KTM, + 4:39:17 h