Il leader della Dakar Ricky Brabec (Honda): Freno fallito!

Nacho Cornejo ha vinto domenica la settima tappa della 46ª edizione del Rally Dakar in Arabia Saudita. Il pilota della Honda ha prevalso su Luciano Benavides. In classifica generale, il pilota HRC Ricky Brabec rimane in testa.

Honda è in una posizione di forza all'inizio della seconda settimana della Dakar 2024 in Arabia Saudita. Con la vittoria nella settima tappa da Riyadh ad Al Duwadimi, Jose "Nacho" Cornejo ha recuperato il terzo posto nella classifica generale. "All'inizio ero un po' sbilanciato. Ho avuto qualche problema con la moto e ho avuto una brutta caduta", ha spiegato il cileno dopo il traguardo.

"Poi mi sono ripreso mentalmente e ho pensato: 'Ora vado all'attacco'. Ho messo pressione e alla fine ho fatto un buon lavoro. Tutti stanno lottando duramente, quindi prendo la gara giorno per giorno", è stata la tattica di Cornejo. "Darò il massimo ogni giorno per recuperare un po' di tempo".

Ricky Brabec, il compagno di squadra HRC Adrien Van Beveren e Toby Price (KTM) sono stati tra i piloti che hanno dovuto aprire la prova speciale di domenica. Tutti e tre hanno beneficiato dei tempi supplementari. Questo è stato sufficiente a Brabec per mantenere la leadership della Dakar: lo statunitense è rimasto al primo posto dopo la settima delle 12 tappe, con un secondo di vantaggio sul pilota Hero Ross Branch.

"Il giorno dopo il giorno di riposo non è mai facile. Sono partito terzo al mattino, il che è stato un po' complicato", ha detto il leader della Dakar, descrivendo la sua esperienza. "Tutti i ragazzi che volevo battere erano in sella dopo di me. Per questo è stata una giornata davvero difficile. Dal chilometro 40 o 50 non avevo più il freno posteriore, quindi ho dovuto rallentare. Nel complesso, però, sono contento di come è andata la giornata".

Mentre Brabec e Cornejo occupano il primo e il terzo posto per la Honda, Adrien Van Beveren è il terzo pilota HRC tra i primi quattro dopo la giornata di domenica. Tuttavia, il vincitore della tappa di venerdì non ha avuto la sua giornata migliore nel rally più duro del mondo nella penisola arabica. "Sapevo che non sarebbe stata una passeggiata aprire la tappa, ma la navigazione è stata fantastica. Ho fatto del mio meglio per stare all'erta, ma ho finito per vagare tra le dune. Mi girava la testa, ma è così che va", ha riassunto il francese.

Dakar 2024, risultato provvisorio tappa 7 (14.1.):

1° Jose Cornejo, Honda, 5:18:33 h

2° Luciano Benavides, Husqvarna, + 3:12 min.

3° Kevin Benavides, KTM, + 3:32

4° Ross Branch, Hero, + 6:36

5. Ricky Brabec, Honda, + 7:26

6° Daniel Sanders, GASGAS, + 9:17

7° Stefan Svitko, KTM, + 10:17

8. Toby Price, KTM, + 11:26

9° Adrien van Beveren, Honda, + 12:44

10° Martin Michek, KTM, + 16:23



Inoltre:

29° Tobias Ebster, KTM, + 1:15:21 h

Classifica generale preliminare dopo la tappa 7 (14.1.):

1° Ricky Brabec, Honda, 32:37:20 h

2° Ross Branch, Hero, + 0:01 sec.

3. Jose Cornejo, Honda, + 6:48

4° Adrien Van Beveren, Honda, + 14:39

5. Kevin Benavides, KTM, + 24:39

6. Toby Price, KTM, + 31:00

7. Daniel Sanders, GASGAS, + 37:41

8. Luciano Benavides, Husqvarna, + 43:12

9. Stefan Svitko, KTM, + 1:10:33 h

10° Martin Michek, KTM, + 1:43:21



Altri:

19° Tobias Ebster, KTM, + 4:39:17 h