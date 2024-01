Líder do Dakar, Ricky Brabec (Honda): O travão falhou!

Nacho Cornejo venceu a sétima etapa da 46ª edição do Rali Dakar na Arábia Saudita, no domingo. O piloto da Honda venceu Luciano Benavides. Na geral, Ricky Brabec, da HRC, continua na liderança.

A Honda está numa posição forte no início da segunda semana do Dakar 2024 na Arábia Saudita. Com a vitória na sétima etapa, de Riade a Al Duwadimi, José "Nacho" Cornejo voltou a subir para o terceiro lugar da classificação geral. "Estava um pouco desequilibrado no início. Tive alguns problemas com a moto e tive uma queda grave", explicou o chileno após a chegada.

"Depois recuperei mentalmente e pensei para mim próprio: 'Agora vou atacar'. Depois pressionei e no final fiz um bom trabalho. Todos estão a lutar muito, por isso estou a levar a corrida dia após dia", foi a tática de Cornejo. "Vou dar o meu melhor todos os dias para ganhar algum tempo."

Ricky Brabec, o companheiro de equipa da HRC Adrien Van Beveren e Toby Price (KTM) estavam entre os pilotos que tiveram de abrir a etapa especial no domingo. Os três acabaram por beneficiar dos tempos de bónus. Isto foi o suficiente para Brabec manter a liderança geral do Dakar, já que o norte-americano permaneceu em primeiro lugar após a sétima das 12 etapas, um segundo à frente do piloto da Hero, Ross Branch.

"O dia seguinte ao dia de descanso nunca é fácil. Comecei em terceiro pela manhã, o que foi um pouco complicado", disse o líder do Dakar, descrevendo as suas experiências. "Todos os tipos que eu queria bater estavam a andar atrás de mim. Por isso é que foi um dia muito difícil. A partir do quilómetro 40 ou 50 fiquei sem travão traseiro, por isso tive de abrandar. No geral, porém, estou contente com a forma como o dia correu."

Enquanto Brabec e Cornejo estão em primeiro e terceiro lugar para a Honda, Adrien Van Beveren é o terceiro piloto da HRC entre os quatro primeiros depois de domingo. No entanto, o vencedor da etapa de sexta-feira não teve o seu melhor dia no rali mais difícil do mundo na Península Arábica. "Eu sabia que não ia ser fácil abrir a etapa, mas a navegação foi fantástica. Fiz o meu melhor para me manter alerta, mas acabei por vaguear pelas dunas. A minha cabeça estava a andar à roda, mas é assim mesmo", resumiu o francês.

Dakar 2024, resultado provisório etapa 7 (14.1.):

1º José Cornejo, Honda, 5:18:33 h

2º Luciano Benavides, Husqvarna, + 3:12 min

3º Kevin Benavides, KTM, + 3:32

4º Ross Branch, Hero, + 6:36

5º Ricky Brabec, Honda, + 7:26

6º Daniel Sanders, GASGAS, + 9:17

7º Stefan Svitko, KTM, + 10:17

8º Toby Price, KTM, + 11:26

9º Adrien van Beveren, Honda, + 12:44

10º Martin Michek, KTM, + 16:23



Mais:

29º Tobias Ebster, KTM, + 1:15:21 h

Classificação geral preliminar após a etapa 7 (14.1.)

1º Ricky Brabec, Honda, 32:37:20 h

2º Ross Branch, Hero, + 0:01 seg

3º Jose Cornejo, Honda, + 6:48

4º Adrien Van Beveren, Honda, + 14:39

5º Kevin Benavides, KTM, + 24:39

6º Toby Price, KTM, + 31:00

7º Daniel Sanders, GASGAS, + 37:41

8º Luciano Benavides, Husqvarna, + 43:12

9º Stefan Svitko, KTM, + 1:10:33 h

10º Martin Michek, KTM, + 1:43:21



Mais:

19º Tobias Ebster, KTM, + 4:39:17 h