Tobias Ebster (KTM) sabe: No te pongas gallito

Tras la pausa del sábado, el debutante en el Dakar Tobias Ebster se aseguró la 26ª posición en la séptima etapa del domingo, perdiendo exactamente una hora con respecto al ganador de la etapa, José "Nacho" Cornejo (Honda). Ebster mejoró del 21º al 19º puesto en la clasificación general con su Kini-KTM y sigue siendo el líder indiscutible en la clasificación original by Motul para pilotos privados sin asistencia.

"Lo hice bien en la primera semana", dijo el piloto de Zillertal, cerca de Fügen, y ahora planifica: "Quiero navegar limpiamente, no caerme y llegar definitivamente a la meta. Es otro día largo, pero tengo muchas ganas. Estoy entusiasmado, pero también es importante no confiarse y llegar a la meta pase lo que pase".

El antiguo corredor de motocross recibió valiosos consejos de su tío Heinz "Kini" Kinigadner (63) en los prolegómenos de la carrera a la hora de montar su tienda con un colchón inflable para el vivac: "Lo primero que me dijo Heinz fue que me llevara mi propio colchón. Eso es lo que hice, porque sabía que si no duermes bien, no conducirás bien. Duermo muy bien en el colchón".

Kini, que viajó a Arabia Saudí con su hijo Hannes y algunos amigos de casa, vio a su sobrino por primera vez en la séptima etapa. Al igual que los demás pilotos del Pierer Group, la delegación tirolesa animó a Ebster en el desierto desde un mirador convenientemente situado.

Dakar 2024, resultado provisional etapa 7 (14.1.):

1º José Cornejo, Honda, 5:18:33 h

2º Luciano Benavides, Husqvarna, + 3:12 min

3º Kevin Benavides, KTM, + 3:32

4º Ross Branch, Hero, + 6:36

5º Ricky Brabec, Honda, + 7:26

6º Daniel Sanders, GASGAS, + 9:17

7º Stefan Svitko, KTM, + 10:17

8º Toby Price, KTM, + 11:26

9. Adrien van Beveren, Honda, + 12:44

10º Martin Michek, KTM, + 16:23

Más adelante:

29º Tobias Ebster, KTM, + 1:15:21 h

Clasificación general preliminar tras la 7ª etapa (14.1.):

1º Ricky Brabec, Honda, 32:37:20 h

2. Ross Branch, Hero, + 0:01 s

3º José Cornejo, Honda, + 6:48

4º Adrien Van Beveren, Honda, + 14:39

5º Kevin Benavides, KTM, + 24:39

6º Toby Price, KTM, + 31:00

7. Daniel Sanders, GASGAS, + 37:41

8. Luciano Benavides, Husqvarna, + 43:12

9. Stefan Svitko, KTM, + 1:10:33 h

10º Martin Michek, KTM, + 1:43:21

Más adelante:

19º Tobias Ebster, KTM, + 4:39:17 h