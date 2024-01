Tobias Ebster (KTM) sait qu'il ne faut pas s'enflammer.

Le Tyrolien Tobias Ebster (Kini KTM), nouveau venu sur le Dakar, a réussi à remonter dans le top 20 dimanche lors de la plus longue étape du Dakar 2024 et veut absolument terminer le plus dur des rallyes.

Après la pause de samedi, Tobias Ebster, le débutant du Dakar, s'est classé 26e lors de la septième étape de dimanche. Le Tyrolien a perdu exactement une heure sur le vainqueur du jour, Jose "Nacho" Cornejo (Honda). Avec sa Kini-KTM, Ebster est remonté de la 21e à la 19e place du classement général et continue de mener clairement le classement Original by Motul pour les pilotes privés sans assistance.

"J'ai fait une bonne première semaine", a déclaré le pilote du Zillertal, près de Fügen, et il se fixe maintenant les objectifs suivants : "Je veux naviguer proprement, ne pas chuter, puis terminer à tout prix. Les journées sont encore une fois longues, mais je m'en réjouis. Je suis chaud - mais il faut aussi ne pas s'emballer et arriver à l'arrivée quoi qu'il arrive".

En ce qui concerne la tente avec matelas gonflable pour le bivouac, l'ancien motocrossman a reçu au préalable les précieux conseils de son oncle Heinz "Kini" Kinigadner (63 ans) : "La première chose que Heinz m'a dite, c'est d'emporter ton propre matelas. C'est ce que j'ai fait ; car je savais que si on ne dort pas bien, on ne roule pas bien non plus. Je dors super bien sur mon matelas".

Kini, qui a fait le voyage en Arabie Saoudite avec son fils Hannes et quelques amis de son pays, a observé son neveu pour la première fois sur place lors de la septième étape. La délégation tyrolienne a encouragé Ebster, comme les autres pilotes du groupe Pierer, dans le désert depuis un point de vue bien situé.

Dakar 2024, résultat provisoire de l'étape 7 (14.1.) :

1. Jose Cornejo, Honda, 5:18:33 h

2. Luciano Benavides, Husqvarna, + 3:12 min

3. Kevin Benavides, KTM, + 3:32

4. Ross Branch, Hero, + 6:36

5. Ricky Brabec, Honda, + 7:26

6. Daniel Sanders, GASGAS, + 9:17

7. Stefan Svitko, KTM, + 10:17

8. Toby Price, KTM, + 11:26

9. Adrien van Beveren, Honda, + 12:44

10. Martin Michek, KTM, + 16:23

En outre :

29. Tobias Ebster, KTM, + 1:15:21 h

Classement général provisoire après l'étape 7 (14.1.) :

1. Ricky Brabec, Honda, 32:37:20 h

2. Ross Branch, Hero, + 0:01 sec

3. Jose Cornejo, Honda, + 6:48

4. Adrien Van Beveren, Honda, + 14:39

5. Kevin Benavides, KTM, + 24:39

6. Toby Price, KTM, + 31:00

7. Daniel Sanders, GASGAS, + 37:41

8. Luciano Benavides, Husqvarna, + 43:12

9. Stefan Svitko, KTM, + 1:10:33 h

10. Martin Michek, KTM, + 1:43:21

En outre :

19. Tobias Ebster, KTM, + 4:39:17 h