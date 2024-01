Tobias Ebster (KTM) sa che non bisogna essere presuntuosi.

Dopo la pausa di sabato, il debuttante alla Dakar Tobias Ebster si è assicurato il 26° posto nella settima tappa di domenica, perdendo esattamente un'ora dal vincitore di tappa Jose "Nacho" Cornejo (Honda). Con la sua Kini-KTM, Ebster è passato dal 21° al 19° posto nella classifica generale e rimane il chiaro leader della classifica originale di Motul per i piloti privati non assistiti.

"Ho fatto bene nella prima settimana", ha detto il pilota della Zillertal, vicino a Fügen, e ora sta pianificando: "Voglio navigare in modo pulito, non fare incidenti e arrivare sicuramente al traguardo. È un'altra giornata lunga, ma non vedo l'ora. Sono carico, ma è anche importante non essere troppo sicuri di sé e arrivare al traguardo a prescindere da tutto".

L'ex motocrossista ha ricevuto un prezioso consiglio dallo zio Heinz "Kini" Kinigadner (63) in vista della gara, quando si è trattato di montare la tenda con un materasso ad aria per il bivacco: "La prima cosa che Heinz mi ha detto è stata di prendere il mio materasso. Ho fatto così, perché sapevo che se non si dorme bene, non si guida bene. Ho dormito benissimo sul materasso".

Kini, che si è recato in Arabia Saudita con il figlio Hannes e alcuni amici di casa, ha visto suo nipote per la prima volta nella settima tappa. Come gli altri piloti del Gruppo Pierer, la delegazione tirolese ha fatto il tifo per Ebster nel deserto da un comodo punto di osservazione.

Dakar 2024, risultato provvisorio tappa 7 (14.1.):

1° Jose Cornejo, Honda, 5:18:33 h

2° Luciano Benavides, Husqvarna, + 3:12 min.

3° Kevin Benavides, KTM, + 3:32

4° Ross Branch, Hero, + 6:36

5. Ricky Brabec, Honda, + 7:26

6° Daniel Sanders, GASGAS, + 9:17

7° Stefan Svitko, KTM, + 10:17

8. Toby Price, KTM, + 11:26

9° Adrien van Beveren, Honda, + 12:44

10° Martin Michek, KTM, + 16:23

Inoltre:

29° Tobias Ebster, KTM, + 1:15:21 h

Classifica generale preliminare dopo la tappa 7 (14.1.):

1° Ricky Brabec, Honda, 32:37:20 h

2° Ross Branch, Hero, + 0:01 sec.

3. Jose Cornejo, Honda, + 6:48

4° Adrien Van Beveren, Honda, + 14:39

5. Kevin Benavides, KTM, + 24:39

6. Toby Price, KTM, + 31:00

7. Daniel Sanders, GASGAS, + 37:41

8. Luciano Benavides, Husqvarna, + 43:12

9. Stefan Svitko, KTM, + 1:10:33 h

10° Martin Michek, KTM, + 1:43:21

Altri:

19° Tobias Ebster, KTM, + 4:39:17 h