Tobias Ebster (KTM) sabe: Não sejas convencido

O estreante tirolês no Dakar, Tobias Ebster (Kini KTM), conseguiu voltar ao top 20 na etapa mais longa do Dakar 2024 no domingo e está determinado a terminar o rali mais difícil.

Após a interrupção no sábado, o estreante no Dakar Tobias Ebster garantiu o 26º lugar na sétima etapa no domingo, perdendo exatamente uma hora para o vencedor da etapa Jose "Nacho" Cornejo (Honda). Ebster melhorou da 21ª para a 19ª posição na classificação geral com a sua Kini-KTM e continua a ser o líder destacado na classificação original-by-Motul para pilotos privados sem assistência.

"Estive bem na primeira semana", disse o piloto de Zillertal, perto de Fügen, e agora está a planear: "Quero navegar de forma limpa, não cair e, em seguida, chegar definitivamente ao fim. É mais um dia longo, mas estou muito ansioso. Estou entusiasmado, mas também é importante não ficar demasiado confiante e chegar à meta, aconteça o que acontecer."

O antigo piloto de motocross recebeu conselhos valiosos do seu tio Heinz "Kini" Kinigadner (63) no período que antecedeu a corrida, quando se tratou de montar a tenda com um colchão de ar para o acampamento: "A primeira coisa que o Heinz me disse foi para levar o meu próprio colchão. Foi o que fiz, porque sabia que se não dormíssemos bem, não conduziríamos bem. Durmo muito bem no colchão".

Kini, que viajou para a Arábia Saudita com o seu filho Hannes e alguns amigos do seu país, viu o seu sobrinho pela primeira vez na sétima etapa. Como os outros pilotos do Grupo Pierer, a delegação tirolesa torceu por Ebster no deserto a partir de um ponto de vista convenientemente localizado.

Dakar 2024, resultado provisório etapa 7 (14.1.):

1º José Cornejo, Honda, 5:18:33 h

2º Luciano Benavides, Husqvarna, + 3:12 min

3º Kevin Benavides, KTM, + 3:32

4º Ross Branch, Hero, + 6:36

5º Ricky Brabec, Honda, + 7:26

6º Daniel Sanders, GASGAS, + 9:17

7º Stefan Svitko, KTM, + 10:17

8º Toby Price, KTM, + 11:26

9º Adrien van Beveren, Honda, + 12:44

10º Martin Michek, KTM, + 16:23

Mais:

29º Tobias Ebster, KTM, + 1:15:21 h

Classificação geral preliminar após a etapa 7 (14.1.)

1º Ricky Brabec, Honda, 32:37:20 h

2º Ross Branch, Hero, + 0:01 seg

3º Jose Cornejo, Honda, + 6:48

4º Adrien Van Beveren, Honda, + 14:39

5º Kevin Benavides, KTM, + 24:39

6º Toby Price, KTM, + 31:00

7º Daniel Sanders, GASGAS, + 37:41

8º Luciano Benavides, Husqvarna, + 43:12

9º Stefan Svitko, KTM, + 1:10:33 h

10º Martin Michek, KTM, + 1:43:21

Mais:

19º Tobias Ebster, KTM, + 4:39:17 h