Eroe ancora candidato alla vittoria: Ross Branch forte della sua battaglia

Anche dopo la giornata di riposo, la Honda ha ancora le migliori possibilità di vincere il Rally Dakar 2024, con tre piloti nei primi quattro posti a cinque tappe dalla fine. Ma c'è ancora un pilota che può davvero rovinare le cose ai giapponesi: Ross Branch ha ancora le migliori possibilità di successo complessivo.

L'africano del team Speedbrain's Hero è a un solo secondo da Ricky Brabec dopo la settima tappa. Anche se il primo giorno dopo la pausa non è andato in modo ottimale per Branch, la sua avventura alla Dakar sta entrando nella seconda metà con una nota positiva.

"È stata una giornata difficile, una di quelle che preferirei dimenticare in fretta", ha sottolineato il pilota del Botswana dopo aver tagliato il traguardo di Al Duwadimi. "Abbiamo avuto alcuni problemi tecnici all'inizio della tappa, che mi hanno frustrato molto e hanno portato a qualche errore".

Branch ha proseguito: "C'erano molti pericoli e stavo guidando davvero forte al limite. Devo solo tornare con la mia moto per sistemarla ed essere pronto per lunedì".

Dakar 2024, risultato provvisorio tappa 7 (14.1.):

1° Jose Cornejo, Honda, 5:18:33 h

2° Luciano Benavides, Husqvarna, + 3:12 min.

3° Kevin Benavides, KTM, + 3:32

4° Ross Branch, Hero, + 6:36

5. Ricky Brabec, Honda, + 7:26

6° Daniel Sanders, GASGAS, + 9:17

7° Stefan Svitko, KTM, + 10:17

8. Toby Price, KTM, + 11:26

9° Adrien van Beveren, Honda, + 12:44

10° Martin Michek, KTM, + 16:23



Inoltre:

29° Tobias Ebster, KTM, + 1:15:21 h

Classifica generale preliminare dopo la tappa 7 (14.1.):

1° Ricky Brabec, Honda, 32:37:20 h

2° Ross Branch, Hero, + 0:01 sec.

3. Jose Cornejo, Honda, + 6:48

4° Adrien Van Beveren, Honda, + 14:39

5. Kevin Benavides, KTM, + 24:39

6. Toby Price, KTM, + 31:00

7. Daniel Sanders, GASGAS, + 37:41

8. Luciano Benavides, Husqvarna, + 43:12

9. Stefan Svitko, KTM, + 1:10:33 h

10° Martin Michek, KTM, + 1:43:21



Altri:

19° Tobias Ebster, KTM, + 4:39:17 h