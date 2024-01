Herói ainda candidato à vitória: Ross Branch forte na batalha

O Rali Dakar 2024 entrou na sua segunda semana no domingo. Enquanto a Honda conquistou a vitória do dia, a diferença do piloto da Hero, Ross Branch, na classificação geral foi reduzida para um segundo.

por Tim Althof - Automatic translation from German

Mesmo após o dia de descanso, a Honda continua a ter as melhores hipóteses de vencer o Rali Dakar 2024, com três pilotos entre os quatro primeiros, quando ainda faltam cinco etapas. Mas ainda há um piloto que pode realmente estragar as coisas para os japoneses: Ross Branch ainda tem a melhor hipótese de sucesso geral.

O africano da equipa Speedbrain's Hero está apenas a um segundo de Ricky Brabec após a 7ª etapa. Embora o primeiro dia após a paragem não tenha corrido da melhor forma para Branch, a sua aventura no Dakar está a entrar na segunda metade com uma nota positiva.

"Foi um dia difícil, um daqueles dias que preferia esquecer rapidamente", sublinhou o piloto do Botswana depois de cruzar a meta em Al Duwadimi. "Tivemos alguns problemas técnicos no início da etapa, o que me deixou muito frustrado e levou a alguns erros."

Branch continuou: "Havia muitos perigos e eu estava a andar muito forte no limite. Só preciso de voltar a juntar-me à minha mota para a podermos reparar e estar pronto para segunda-feira."

Dakar 2024, resultado provisório etapa 7 (14.1.):

1º Jose Cornejo, Honda, 5:18:33 h

2º Luciano Benavides, Husqvarna, + 3:12 min

3º Kevin Benavides, KTM, + 3:32

4º Ross Branch, Hero, + 6:36

5º Ricky Brabec, Honda, + 7:26

6º Daniel Sanders, GASGAS, + 9:17

7º Stefan Svitko, KTM, + 10:17

8º Toby Price, KTM, + 11:26

9º Adrien van Beveren, Honda, + 12:44

10º Martin Michek, KTM, + 16:23



Mais:

29º Tobias Ebster, KTM, + 1:15:21 h

Classificação geral preliminar após a etapa 7 (14.1.)

1º Ricky Brabec, Honda, 32:37:20 h

2º Ross Branch, Hero, + 0:01 seg

3º Jose Cornejo, Honda, + 6:48

4º Adrien Van Beveren, Honda, + 14:39

5º Kevin Benavides, KTM, + 24:39

6º Toby Price, KTM, + 31:00

7º Daniel Sanders, GASGAS, + 37:41

8º Luciano Benavides, Husqvarna, + 43:12

9º Stefan Svitko, KTM, + 1:10:33 h

10º Martin Michek, KTM, + 1:43:21



Mais:

19º Tobias Ebster, KTM, + 4:39:17 h