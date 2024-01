Kevin Benavides (KTM) : "Je vais continuer le combat".

Kevin Benavides a terminé le Dakar en deuxième position dimanche, mais une pénalité de trois minutes a fait remonter son frère Luciano Benavides (Husqvarna) d'une place, ce qui a permis au pilote KTM de se classer troisième. Au classement général, le vainqueur du Dakar de l'année dernière a dépassé son coéquipier de Red Bull-KTM Toby Price pour prendre la 5e place.

"C'était une étape vraiment longue et difficile", a soufflé Benavides après l'arrivée. "En incluant la liaison, nous avons parcouru plus de 870 kilomètres après nous être déjà levés à 3 heures. Je me suis beaucoup concentré sur le roadbook et ma navigation dans cette spéciale".

Benavides : "Bien qu'il y ait eu différentes surfaces à parcourir ce jour-là, j'ai pu adopter un bon rythme et le maintenir tout au long de l'étape. La pénalité est malheureuse, mais je suis heureux de ma façon de conduire et je continuerai la lutte lundi".

Toby Price a atteint la 8e position au classement du jour dimanche et a également profité de quelques minutes de bonus créditées pour avoir mené la course. Au total, Price est 6e, à 31 minutes de Ricky Brabec (Honda) : "La plus longue étape de l'année a été très difficile", a déclaré l'Australien. "J'ai bien roulé, mais ce n'était pas facile de gagner du temps en étant devant parce que la navigation était très difficile".

"Les gars derrière nous ont gagné beaucoup de temps sur nous et cela nous a fait reculer dans les résultats. Je me sens bien et la moto est forte, malheureusement nous ne sommes simplement pas dans la bonne position pour le moment", a expliqué Price dans la soirée. "Dans les cinq jours restants, je vais tout donner et essayer de gagner du temps sur les gars devant nous".

Dakar 2024, résultat de l'étape 7 (14.1.) :

1. Jose Cornejo, Honda, 5:18:33 h

2. Luciano Benavides, Husqvarna, + 3:12 min

3. Kevin Benavides, KTM, + 3:32

4. Ross Branch, Hero, + 6:36

5. Ricky Brabec, Honda, + 7:26

6. Daniel Sanders, GASGAS, + 9:17

7. Stefan Svitko, KTM, + 10:17

8. Toby Price, KTM, + 11:26

9. Adrien van Beveren, Honda, + 12:44

10. Martin Michek, KTM, + 16:23



En outre :

29. Tobias Ebster, KTM, + 1:15:21 h

Classement général après l'étape 7 (14.1.) :

1. Ricky Brabec, Honda, 32:37:20 h

2. Ross Branch, Hero, + 0:01 sec

3. Jose Cornejo, Honda, + 6:48

4. Adrien Van Beveren, Honda, + 14:39

5. Kevin Benavides, KTM, + 24:39

6. Toby Price, KTM, + 31:00

7. Daniel Sanders, GASGAS, + 37:41

8. Luciano Benavides, Husqvarna, + 43:12

9. Stefan Svitko, KTM, + 1:10:33 h

10. Martin Michek, KTM, + 1:43:21



En outre :

19. Tobias Ebster, KTM, + 4:39:17 h