Kevin Benavides (KTM): "Continuerò a lottare".

Kevin Benavides ha concluso la Dakar di domenica al secondo posto, ma a causa di una penalità di tre minuti il fratello Luciano Benavides (Husqvarna) è scivolato di un posto, facendo salire il pilota KTM al terzo posto. Nella classifica generale, il vincitore della Dakar dello scorso anno ha superato il compagno di squadra Red Bull KTM Toby Price, conquistando il 5° posto.

"È stata una tappa davvero lunga e dura", ha commentato Benavides dopo aver tagliato il traguardo. "Compreso il collegamento, abbiamo percorso più di 870 chilometri dopo esserci alzati alle 3 del mattino. Mi sono concentrato molto sul road book e sulla navigazione in questa tappa speciale".

Benavides: "Nonostante le diverse superfici da affrontare in questa giornata, sono riuscito a mantenere un buon ritmo e a mantenerlo per tutta la tappa. La penalità è un peccato, ma sono contento di come ho corso e continuerò a lottare lunedì".

Toby Price si è classificato 8° nella classifica giornaliera di domenica e ha beneficiato di alcuni minuti di bonus che gli sono stati accreditati per aver condotto la gara. In classifica generale, Price è a 31 minuti da Ricky Brabec (Honda) al 6° posto. "La tappa più lunga di quest'anno è stata molto dura", ha detto l'australiano. "Ho corso bene, ma non è stato facile recuperare tempo come il pilota davanti perché la navigazione era molto difficile".

"I ragazzi dietro di noi hanno recuperato molto tempo su di noi e questo ci ha fatto retrocedere nei risultati. Mi sento bene e la moto è forte, ma purtroppo al momento non siamo nella posizione giusta", ha spiegato Price in serata. "Nei restanti cinque giorni, darò il massimo e cercherò di recuperare il tempo sui ragazzi davanti a noi".

Dakar 2024, risultato tappa 7 (14.1.):

1° Jose Cornejo, Honda, 5:18:33 h

2° Luciano Benavides, Husqvarna, + 3:12 min.

3° Kevin Benavides, KTM, + 3:32

4° Ross Branch, Hero, + 6:36

5. Ricky Brabec, Honda, + 7:26

6° Daniel Sanders, GASGAS, + 9:17

7° Stefan Svitko, KTM, + 10:17

8. Toby Price, KTM, + 11:26

9° Adrien van Beveren, Honda, + 12:44

10° Martin Michek, KTM, + 16:23



Inoltre:

29° Tobias Ebster, KTM, + 1:15:21 h

Classifica generale dopo la tappa 7 (14.1.):

1° Ricky Brabec, Honda, 32:37:20 h

2° Ross Branch, Hero, + 0:01 sec.

3. Jose Cornejo, Honda, + 6:48

4° Adrien Van Beveren, Honda, + 14:39

5. Kevin Benavides, KTM, + 24:39

6. Toby Price, KTM, + 31:00

7. Daniel Sanders, GASGAS, + 37:41

8. Luciano Benavides, Husqvarna, + 43:12

9. Stefan Svitko, KTM, + 1:10:33 h

10° Martin Michek, KTM, + 1:43:21



Altri:

19° Tobias Ebster, KTM, + 4:39:17 h