Kevin Benavides (KTM): "Vou continuar a lutar"



por Tim Althof - Automatic translation from German

KTM

Um dia sólido viu Kevin Benavides terminar no pódio do dia no Rali Dakar 2024 no domingo. No entanto, a hipótese de uma vitória à geral este ano é cada vez menor.

