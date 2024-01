Dakar, ottava tappa: seconda vittoria KTM, la Honda resta in testa

Il pilota ufficiale Honda Ricky Brabec ha aumentato il suo vantaggio nel Rally Dakar in Arabia Saudita nell'ottava tappa di lunedì, ma l'asso della Red Bull KTM Kevin Benavides ha conquistato la vittoria.

Mentre Nacho Cornejo ha festeggiato la sua terza vittoria di tappa nel Rally Dakar di quest'anno nella settima tappa di domenica, Ross Branch (Hero) ha quasi raggiunto Ricky Brabec (Honda) in testa alla classifica generale: i due erano separati da un solo secondo prima della tappa 8 di lunedì!

Questa tappa ha percorso 678 chilometri, di cui 458 di prova speciale, da Al Duwadimi alla città-oasi di Ha'il, ai margini meridionali del deserto di Nefud.

Brabec è stato anche il protagonista iniziale e ha guidato la classifica virtuale per i primi 366 chilometri. Al chilometro 406, il suo compagno di squadra alla Honda, Adrian Van Beveren, si è trovato improvvisamente davanti a quattro secondi, mentre Kevin Benavides del team Red Bull KTM ha preso il comando al traguardo, con 31 secondi di vantaggio sul fratello Luciano, che corre per il team Husqvarna works.



Brabec si è classificato settimo, con 41 secondi di vantaggio su Ross Branch (Hero), che si è piazzato ottavo. L'americano ha così aumentato il suo vantaggio in classifica generale da 1 a 42 secondi. Anche Nacho Cornejo (Honda), al terzo posto, è a soli 4:21 min. di distanza; Kevin Benavides, il migliore del gruppo Pierer, è attualmente a 20:31 min. al quinto posto.



Il risultato è provvisorio, le penalità di tempo o i crediti possono ancora portare a cambiamenti.

Dakar 2024, risultato provvisorio tappa 8 (15.1.):

1° Kevin Benavides (RA), KTM, 3:35.03 ore

2° Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +31 sec.

3° Adrien Van Beveren (F), Honda, +1:27 min.

4° Jose Cornejo (CHL), Honda, +1:41

5° Toby Price (AUS), KTM, +2:18

6° Rui Goncalves (P), Sherco, +2:24

7° Ricky Brabec (USA), Honda, +4:08

8° Ross Branch (BW), Hero, +4:49

9° Daniel Sanders (AUS), KTM, +5:10

10° Stefan Svitko (SK), KTM, +5:28