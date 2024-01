Dakar, etapa 8: Segunda vitória da KTM, Honda mantém-se na frente

Enquanto Nacho Cornejo festejava a sua terceira vitória no Rali Dakar deste ano na sétima etapa, no domingo, Ross Branch (Hero) quase se aproximava de Ricky Brabec (Honda) no topo da classificação geral: os dois estavam separados por apenas um segundo antes da etapa 8, na segunda-feira!

Esta etapa percorreu 678 quilómetros, 458 dos quais de especiais, de Al Duwadimi até à cidade oásis de Ha'il, no extremo sul do deserto de Nefud.

Brabec foi também o protagonista inicial e liderou a classificação virtual durante os primeiros 366 quilómetros. Ao quilómetro 406, o seu companheiro de equipa na Honda, Adrian Van Beveren, ficou subitamente com quatro segundos de vantagem, enquanto Kevin Benavides, da equipa Red Bull KTM, assumiu a liderança no final, com 31 segundos de vantagem sobre o seu irmão Luciano, que corre pela equipa de trabalho da Husqvarna.



Brabec terminou em sétimo e foi 41 segundos mais rápido que Ross Branch (Hero), que terminou em oitavo. O americano aumentou assim a sua vantagem na classificação geral de 1 para 42 segundos. Nacho Cornejo (Honda), em terceiro lugar, está também a apenas 4:21 minutos; Kevin Benavides, o melhor do grupo Pierer, está atualmente a 20:31 minutos, em quinto lugar.



O resultado é provisório, penalidades de tempo ou créditos ainda podem levar a alterações.

Dakar 2024, resultado provisório etapa 8 (15.1.):

1º Kevin Benavides (RA), KTM, 3:35.03 horas

2º Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +31 seg.

3º Adrien Van Beveren (F), Honda, +1:27 min

4º Jose Cornejo (CHL), Honda, +1:41

5º Toby Price (AUS), KTM, +2:18

6º Rui Goncalves (P), Sherco, +2:24

7º Ricky Brabec (EUA), Honda, +4:08

8º Ross Branch (BW), Hero, +4:49

9º Daniel Sanders (AUS), KTM, +5:10

10º Stefan Svitko (SK), KTM, +5:28