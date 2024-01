Tobias Ebster (KTM): El domingo sigue pendiente

El debutante en el Dakar Tobias Ebster consiguió el lunesel 25º puesto en la categoría de motos en la octava etapa del Dakar. El tirolés perdió 26 minutos con respecto al ganador argentino del díaKevin Benavides (Red Bull-KTM). En la clasificación general, el piloto de 26 años de Zillertal ocupa el 20º puesto, pero sigue liderando la categoría de pilotos que tienen que arreglárselas sin asistencia.

El sobrino del icono de KTM y asesor Heinz Kinigadner aún piensa en la larga etapa del domingo, con un total de más de 800 kilómetros: "He rodado solo, la verdad es que ha sido divertido. Pero luego me perdí mucho, creo que unos cinco kilómetros".

Comoresultado, perdió tiempo adicional: "Estaba realmente en medio de la nada. No era fácil, eradifícil de navegar, muy rocoso - y también muy rápido". Además, Ebster había tomado un analgésico el domingo por un dolor en la zona de las costillas.

Sin embargo, esto le pasaría factura en el final de la etapa: "Me había tomado una pastilla, pero por desgracia no la toleré muy bien", suspiró el antiguo corredor de cross. "Luego me sentí bastante mal, apenas podía pedalear. Así que tuve unlapsus de concentraciónyme salté un waypoint en ".