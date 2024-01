Tobias Ebster (KTM) : "Le dimanche reste en suspens

Tobias Ebster, nouveau venu sur le Dakar, continue de se battre sur sa Kini Red Bull-KTM pour son premier rallye Dakar en Arabie Saoudite et a récemment dû faire face à des problèmes physiques.

Lerookie du Dakar Tobias Ebster s'est assuré la 25e place dans la catégorie moto lundi lors de la huitième étape du Dakar. Le Tyrolien a concédé 26 minutes au vainqueur du jour, l'Argentin Kevin Benavides (Red Bull-KTM). Au classement général, le pilote de 26 ans originaire de Zillertal conserve la 20e place, mais reste en tête dans la catégorie des pilotes qui doivent se débrouiller sans assistance.

C'est surtout la longue étape de dimanche, avec plus de 800 kilomètres au total, qui reste en travers de la gorge du neveu de l'icône et conseiller KTM Heinz Kinigadner : "J'ai roulé seul - en fait, c'était amusant. Mais je me suis beaucoup perdu, je pense à environ cinq kilomètres".

Cela lui a fait perdre du temps supplémentaire : "J'ai vraiment roulé dans la pampa. Ce n'était vraiment pas facile, c'étaitdifficile à naviguer, très caillouteux - très rapide aussi". A cela s'ajoute le fait qu'Ebster avait pris dimanche un cachet contre la douleur qu'il ressentait dans la région des côtes.

Mais cela devait se retourner contre lui dans le finish de l'étape : "Je m'étais enfilé un cachet, mais je ne l'ai malheureusement pas très bien supporté", soupire l'ancien crossman. "Je me suis alors senti assez mal, je ne pouvais presque plus rouler. Ainsi , j'ai fait uneerreur de concentration et j'airaté un waypoint ".