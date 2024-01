Tobias Ebster (KTM): la domenica è ancora in sospeso

L'esordiente alla Dakar Tobias Ebster continua a lottare per affrontare il suo primo rally Dakar in Arabia Saudita con la sua KTM Kini Red Bull e di recente ha dovuto superare problemi fisici.

Ilrookie della Dakar Tobias Ebster si è assicurato il 25° posto nella classe moto nell'ottava tappa della Dakar dilunedì. Il tirolese ha perso 26 minuti dal vincitore argentino della giornata Kevin Benavides (Red Bull-KTM). Nella classifica generale, il 26enne della Zillertal è al 20° posto, ma continua a essere in testa nella categoria dei piloti che devono cavarsela senza assistenza.

Il nipote dell'icona KTM e consulente Heinz Kinigadner sta ancora pensando alla lunga tappa di domenica, con un totale di oltre 800 chilometri: "Ho corso da solo, è stato divertente. Ma poi mi sono perso, credo di circa cinque chilometri".

Di conseguenza, ha perso ulteriore tempo: "Mi sono trovato davvero in mezzo alla strada. Non era facile, eradifficile da percorrere, molto roccioso - e anche molto veloce". Inoltre, domenica Ebster aveva preso un antidolorifico per un dolore alla zona costale.

Tuttavia, questo si è fatto sentire nel finale di tappa: "Ho preso una compressa, ma purtroppo non l'ho tollerata molto bene", ha sospirato l'ex crossista. "Mi sono sentito molto male, non riuscivo a pedalare. Quindi ho avuto un calo di concentrazione e homancato un waypoint a ".