Tobias Ebster (KTM): O domingo ainda está a aguentar-se

O estreante no Dakar Tobias Ebster garantiu o 25º lugar na classe das motos na oitava etapa do Dakar, nasegunda-feira. O tirolês perdeu 26 minutos para o vencedor do dia , o argentinoKevin Benavides (Red Bull-KTM). Na classificação geral, o jovem de 26 anos de Zillertal está em 20º lugar, mas continua a liderar na categoria dos pilotos que têm de se desenvencilhar sem assistência.

O sobrinho do ícone e consultor da KTM, Heinz Kinigadner, ainda está a pensar na longa etapa de domingo, com um total de mais de 800 quilómetros: "Andei sozinho - foi até divertido. Mas depois perdi-me muito, acho que por uns cinco quilómetros".

Como resultado, perdeu mais tempo: "Estava mesmo no meio do mato, não era fácil, eradifícil de navegar, muito rochoso - e também muito rápido." Além disso, Ebster tinha tomado um analgésico no domingo para as dores na zona das costelas.

No entanto, este acabou por se fazer sentir no final da etapa: "Tinha tomado um comprimido, mas infelizmente não o tolerei muito bem", suspirou o antigo atleta de cross. "Depois senti-me muito mal, mal conseguia pedalar. Então tive um lapso de concentração e falheium ponto de passagem em ."