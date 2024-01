Etapa 8: Voces del vivac

Kevin Benavides , KTM, victoria de etapa:

"Hoy han sido dos etapas completamente diferentes. La primera parte, arenosa, se convirtió en una segunda rocosa en las montañas. Me siento bien y me he divertido sobre la moto, especialmente en el último tramo. Ha sido un buen día y seguiré empujando".

Luciano Benavides, Husqvarna, 2º puesto:

"Mi velocidad es buena ahora, ¡mucho mejor que en la primera mitad del rally! Casi me habría bastado para ganar la etapa, pero cometí un pequeño error hacia el final de la etapa y me caí. Hoy ha sido la primera doble victoria de los hermanos Benavides. Un gran día no sólo para nuestra familia, sino para toda Argentina".

Adrien van Beveren, Honda, 3er puesto:

"No sé qué decir. No me gusta cuando la táctica es más importante que el deporte. Es frustrante tener una etapa como la de ayer en la que hay que apretar a tope y luego hay días en los que no tiene sentido atacar. Pero, ¿qué debo hacer? ¿Parar y esperar? Eso no me gusta. Quiero correr, no hacer táctica".

Nacho Cornejo, Honda, 4º puesto:

"No ha sido fácil. Muchas dunas con navegación difícil al principio, piedras hacia el final. Apenas he cometido errores y tenía una buena estrategia. Ha sido un día tranquilo. Estoy satisfecho. También porque mañana tengo una buena posición de salida".

Toby Price, KTM, 5º puesto:

"Bastante bien, diría yo. Los waypoints de la segunda parte, rocosa, eran relativamente difíciles de encontrar, pero creo que he hecho un buen trabajo. El quinto puesto en la etapa está bien porque la posición de salida para mañana es buena. En términos de tiempo, podría hacer un poco más, pero en general me siento bien, me estoy divirtiendo ahí fuera y estoy deseando que llegue mañana".

"Ha sido un día duro porque se han jugado mucho ahí fuera. Todo el mundo ha bajado el ritmo porque mañana se prevé un día difícil. Nadie quiere abrir la etapa y ponérselo fácil a los perseguidores. Aún nos quedan cuatro días y todo sigue bien".

Daniel Sanders , GASGAS, 9º puesto:

"El día ya ha tenido un comienzo desigual. Tras un error en la salida, me he estrellado en la cresta de una duna. En la parada para repostar ya llevaba cuatro minutos de retraso. Después me he centrado en navegar sin cometer errores. Un día duro, pero mañana debería ser mejor".