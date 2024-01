Etape 8 : Voix du bivouac

Kevin Benavides , KTM, victoire du jour :

"C'était deux étapes complètement différentes aujourd'hui. La première partie sablonneuse s'est transformée en une seconde plus rocailleuse dans les montagnes. Je me sens bien et j'ai pris du plaisir sur le vélo, surtout sur la dernière partie. C'était une bonne journée et je vais continuer à pousser".

Luciano Benavides, Husqvarna, deuxième place :

"Ma vitesse me convient désormais, bien mieux que lors de la première moitié du rallye ! Il s'en est fallu d'un cheveu que je ne remporte la victoire du jour, mais j'ai commis une petite erreur vers la fin de l'étape et je me suis écrasé. Aujourd'hui, c'est le premier doublé pour les frères Benavides. Un grand jour non seulement pour notre famille, mais aussi pour toute l'Argentine" !

Adrien van Beveren, Honda, 3e place :

"Je ne sais pas quoi dire. Je n'aime pas quand la tactique est plus importante que le sport. C'est frustrant d'avoir, comme hier, une étape où il faut taper comme un fou, et puis il y a des jours où ça ne sert à rien d'attaquer. Mais qu'est-ce que je dois faire ? Rester sur place et attendre ? Ce n'est pas amusant pour moi. Je veux faire la course, pas la tactique".

Nacho Cornejo, Honda, 4e :

"Ce n'était pas facile. Beaucoup de dunes avec une navigation difficile au début, des pierres vers la fin. J'ai fait peu d'erreurs et j'avais une bonne stratégie. C'était une journée smooth. Je suis satisfait. Aussi parce que j'ai une bonne position de départ demain".

Toby Price, KTM, 5e :

"Plutôt correct, je dirais. Les points de repère dans la deuxième partie pierreuse étaient relativement difficiles à trouver, mais j'ai fait du bon travail, je pense. La 5e place de l'étape me convient parce que c'est une bonne position de départ pour demain. En termes de temps, je pourrais faire un peu mieux, mais dans l'ensemble, je me sens bien, je m'amuse là-bas et j'ai hâte d'être à demain".

"Une journée difficile parce qu'il y avait tellement de jeux dehors. Tout le monde a ralenti parce que la journée de demain est annoncée comme difficile. Personne ne veut ouvrir l'étape et rendre les choses plus faciles pour les poursuivants. Il nous reste quatre jours et tout est encore possible".

Daniel Sanders , GASGAS, 9e :

"La journée a déjà commencé de manière mitigée. Après une erreur au début, j'ai chuté sur une crête de dunes. Au ravitaillement, j'avais déjà quatre minutes de retard. Ensuite, je me suis concentré sur une navigation sans erreur. Une journée difficile, mais ça devrait aller mieux demain".