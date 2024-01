Tappa 8: Voci dal bivacco

Kevin Benavides , KTM, vittoria di tappa :

"Oggi sono state due tappe completamente diverse. La prima parte, sabbiosa, si è trasformata in una seconda rocciosa in montagna. Mi sento bene e mi sono divertito sulla moto, soprattutto nell'ultimo tratto. È stata una buona giornata e continuerò a spingere".

"La mia velocità è buona ora, molto meglio che nella prima metà del rally! Sarebbe stato quasi sufficiente per la vittoria di tappa, ma poi ho commesso un piccolo errore verso la fine della tappa e sono caduto. Oggi è stata la prima doppia vittoria per i fratelli Benavides. Un grande giorno non solo per la nostra famiglia, ma per tutta l'Argentina!".

"Non so cosa dire. Non mi piace quando la tattica è più importante dello sport. È frustrante avere una tappa come quella di ieri in cui devi spingere come un matto e poi ci sono giorni in cui non ha senso attaccare. Ma cosa dovrei fare? Fermarsi e aspettare? Non mi piace. Voglio correre, non fare tattica".

"Non è stato facile. Molte dune con una navigazione difficile all'inizio, pietre verso la fine. Non ho commesso quasi nessun errore e ho avuto una buona strategia. È stata una giornata tranquilla. Sono soddisfatto. Anche perché domani ho una buona posizione di partenza".

"Direi che è andata abbastanza bene. I waypoint nella seconda parte rocciosa erano relativamente difficili da trovare, ma credo di aver fatto un buon lavoro. Il quinto posto nella tappa va bene perché la posizione di partenza per domani è buona. In termini di tempo, potevo fare un po' di più, ma tutto sommato mi sento bene, mi sto divertendo là fuori e non vedo l'ora che arrivi domani".

"È stata una giornata difficile perché ci sono stati molti giochi in pista. Tutti hanno rallentato perché domani si prevede una giornata difficile. Nessuno vuole aprire la tappa e facilitare gli inseguitori. Mancano ancora quattro giorni e tutto è ancora buono".

"La giornata è iniziata male. Dopo un errore alla partenza, sono caduto sulla cresta di una duna. Alla sosta per il rifornimento ero già indietro di quattro minuti. Poi mi sono concentrato sulla navigazione senza errori. Una giornata difficile, ma domani dovrebbe andare meglio".