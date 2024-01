Etapa 8: Vozes do bivouac

por Werner Jessner - Automatic translation from German

Kevin Benavides , KTM, vitória na etapa :

"Hoje foram duas etapas completamente diferentes. A primeira, uma parte arenosa, transformou-se numa segunda, rochosa, nas montanhas. Sinto-me bem e diverti-me com a moto, especialmente na última secção. Foi um bom dia e vou continuar a esforçar-me."

Luciano Benavides, Husqvarna, 2º lugar:

"A minha velocidade é boa agora, muito melhor do que na primeira metade do rali! Quase teria sido suficiente para a vitória da etapa, mas depois cometi um pequeno erro no final da etapa e caí. Hoje foi a primeira dupla vitória dos irmãos Benavides. Um grande dia não só para a nossa família, mas para toda a Argentina!"

Adrien van Beveren, Honda, 3º lugar:

"Não sei o que dizer. Não gosto quando as tácticas são mais importantes do que o desporto. É frustrante ter uma etapa como a de ontem, em que temos de fazer um esforço enorme, e depois há dias em que não vale a pena atacar. Mas o que é que eu devo fazer? Parar e esperar? Não gosto disso. Quero correr, não quero tácticas".

Nacho Cornejo, Honda, 4º lugar:

"Não foi fácil. Muitas dunas com navegação difícil no início e pedras no final. Quase não cometi erros e tive uma boa estratégia. Foi um dia tranquilo. Estou satisfeito. Também porque amanhã tenho uma boa posição de partida."

Toby Price, KTM, 5º lugar:

"Bastante bom, diria eu. Os pontos de passagem na segunda parte rochosa foram relativamente difíceis de encontrar, mas fiz um bom trabalho, penso eu. O quinto lugar na etapa é ótimo porque a posição de partida para amanhã é boa. Em termos de tempo, podia fazer um pouco mais, mas, no geral, sinto-me bem, estou a divertir-me e estou ansioso por amanhã."

"Um dia difícil porque havia muitos jogos a serem jogados lá fora. Toda a gente abrandou porque se prevê que amanhã seja um dia difícil. Ninguém quer abrir a etapa e facilitar a vida aos perseguidores. Ainda temos quatro dias pela frente e tudo ainda está bem."

Daniel Sanders , GASGAS, 9º lugar:

"O dia já começou de forma confusa. Depois de um erro no arranque, caí no cume de uma duna. Na paragem para reabastecimento, já estava quatro minutos atrasado. Depois disso, concentrei-me numa navegação sem erros. Foi um dia difícil, mas amanhã deverá ser melhor".