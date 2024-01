RIP: Deceduto il pilota della Dakar Carles Falcón

La comunità della Dakar piange la scomparsa del dilettante 45enne Carles Falcón. Lo spagnolo stava partecipando alla sua seconda Dakar dopo quella del 2022 e aveva abbandonato il suo lavoro nel settore informatico per inseguire il suo sogno e dedicarsi completamente alle gare di enduro. Da allora, l'uomo di Tarragona ha lavorato come istruttore di fuoristrada e guida turistica. Quando il tempo e il budget lo consentivano, si metteva in gioco in prima persona. Insieme a due amici, ha gestito il TwinTrail Racing Team, che ha gareggiato nella classe Malle Moto per la seconda volta nel 2024 con moto KTM.

Carlos Falcón ha concluso la Dakar 2022 al 68° posto nella categoria moto, 16° nella classe "Original by Motul", meglio conosciuta come Malle Moto. L'austriaco Tobias Ebster è attualmente in testa alla classe.

Carles è caduto pesantemente al chilometro 448 del 7 gennaio 2024 e ha riportato gravi lesioni alla parte superiore del corpo. Un partecipante ha immediatamente messo in moto la catena di salvataggio. Dopo essere stato soccorso in elicottero, è stato trasferito prima nel reparto di terapia intensiva della capitale Riyadh e poi nel suo Paese d'origine, la Spagna, il 12 gennaio. Lì è deceduto oggi a causa dei gravi danni neurologici causati dall'arresto cardiaco durante la grave caduta.

"Ha fatto in modo che tutti si divertissero in moto", ha dichiarato la sua famiglia in un comunicato commosso. "Lo ricorderemo con il suo sorriso e la gioia che portava a tutti".

Prima della Dakar, si era posto l'obiettivo di "finire di nuovo. Non mi interessano due posizioni in più o in meno. Soprattutto, voglio godermi di nuovo questa esperienza".

Le nostre condoglianze al lutto.