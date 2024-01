RIP: Morre Carles Falcón, piloto do Dakar

A comunidade Dakar lamenta a perda do amador Carles Falcón, de 45 anos. O espanhol estava a competir no seu segundo Dakar depois de 2022 e tinha abandonado o seu emprego no sector das TI para perseguir o seu sonho e dedicar-se totalmente às corridas de enduro. Desde então, o homem de Tarragona tem trabalhado como instrutor de todo-o-terreno e guia turístico. Sempre que o tempo e o orçamento o permitiam, ele próprio se lançava na linha de partida. Juntamente com dois amigos, dirigiu a TwinTrail Racing Team, que competiu na classe Malle Moto pela segunda vez em 2024 com motos KTM.

Carlos Falcón terminou o Dakar 2022 em 68º lugar na categoria de motas, 16º na classe "Original by Motul", mais conhecida como Malle Moto. O austríaco Tobias Ebster lidera atualmente a classe.

Carles teve um forte acidente no quilómetro 448, a 7 de janeiro de 2024, e sofreu ferimentos graves na parte superior do corpo. Um participante accionou imediatamente a cadeia de salvamento. Depois de ser resgatado de helicóptero, foi transferido para a unidade de cuidados intensivos na capital Riade e depois para o seu país natal, Espanha, a 12 de janeiro. Aí, sucumbiu hoje aos graves danos neurológicos causados pela paragem cardíaca durante a grave queda.

"Ele fazia com que todos gostassem de andar de mota", afirmou a família numa declaração emocionada. "Lembrar-nos-emos dele com o seu sorriso e a alegria que trazia a todos."

Antes do Dakar, tinha como objetivo "terminar de novo. Não me interessam as duas posições acima ou abaixo. Acima de tudo, quero desfrutar novamente da experiência".

As nossas condolências vão para os enlutados.