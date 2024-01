Dakar, étape 10 : la position de départ est décisive

Si la troisième et dernière journée du Rallye Dakar 2024 en Arabie Saoudite n'est pas une sinécure dans son ensemble, avec plus de 600 kilomètres, la spéciale de mercredi ne devrait pas poser de gros problèmes aux pilotes.

Les étapes de même niveau ne se succèdent pas au cours de la deuxième semaine, mais la journée ne sera pas pour autant un café du commerce. L'étape conduira les participants autour des rochers monumentaux d'al-'Ula. Un parcours d'obstacles diabolique offre aux participants, même les plus expérimentés, de nombreuses possibilités de capitaliser sur les erreurs de leurs rivaux. Les têtes pensantes de chaque équipe auront beaucoup réfléchi à leurs positions de départ.

Sur un total de 609 kilomètres parcourus mercredi, les pilotes devront en parcourir 371 dans la spéciale. Après le circuit de cette journée, une autre grande étape est prévue jeudi, avant l'arrivée à Yanbu vendredi, qui marquera la fin du rallye le plus difficile du monde .

Après le triplé de Honda mardi, Adrien Van Beveren, Ricky Brabec et Pablo Quintanilla devront ouvrir l'étape. Toby Price (KTM), le pilote Hero Ross Branch et Kevin Benavides (KTM) s'élanceront derrière le trio du HRC et auront ainsi la possibilité de rattraper un temps précieux. La star Honda Nacho Cornejo (7e) et Kevin Benavides (Husqvarna/8e) ont également de bonnes chances de réaliser un bon résultat grâce à l'avantage d'un départ plus tardif.