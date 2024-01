Dakar, tappa 10: la posizione di partenza è decisiva

La decima tappa della 46ª edizione del Rally Dakar è un percorso circolare da e per al-'Ula. Per i piloti in lotta per la vittoria di questo leggendario evento, ogni chilometro senza errori è importante.

La terzultima giornata del Rally Dakar 2024 in Arabia Saudita non sarà un evento rilassante, con i suoi oltre 600 chilometri totali, ma la prova speciale di mercoledì non rappresenterà la sfida più grande per i piloti.

Nella seconda settimana, non ci saranno due tappe uguali, ma la giornata non sarà una passeggiata. La tappa porterà i partecipanti intorno alle monumentali rocce di al-'Ula. Un diabolico percorso a ostacoli offre anche ai concorrenti più esperti molte opportunità per capitalizzare gli errori degli avversari. Le teste pensanti di ogni squadra avranno riflettuto a lungo sulle loro posizioni di partenza.

Su un totale di 609 chilometri mercoledì, i piloti dovranno percorrerne 371 nella prova speciale. Dopo il circuito di quel giorno, ci sarà un'altra tappa importante giovedì, prima che l'arrivo a Yanbu, venerdì, concluda il rally più difficile del mondo .

Dopo la doppietta Honda di martedì, Adrien Van Beveren, Ricky Brabec e Pablo Quintanilla dovranno aprire la tappa. Toby Price (KTM), il pilota Hero Ross Branch e Kevin Benavides (KTM) partiranno dietro il trio HRC e avranno l'opportunità di recuperare tempo prezioso. Anche la star della Honda Nacho Cornejo (7°) e Kevin Benavides (Husqvarna/8°) hanno buone possibilità di ottenere un risultato importante grazie al vantaggio della partenza più tardiva.