Dakar, etapa 10: A posição de partida decide

A décima etapa da 46ª edição do Rali Dakar é um percurso circular de e para al-'Ula. Para os pilotos que lutam pela vitória neste evento lendário, cada quilómetro sem falhas conta.

por Tim Althof - Automatic translation from German

O penúltimo dia do Rali Dakar 2024 na Arábia Saudita pode não ser um dia descontraído, com mais de 600 quilómetros no total, mas a etapa especial de quarta-feira não será o maior desafio para os pilotos.

Na segunda semana, não haverá duas etapas iguais, mas o dia não será fácil. A etapa levará os participantes a contornar as rochas monumentais de al-'Ula. Uma pista de obstáculos diabólica oferece, mesmo aos concorrentes mais experientes, muitas oportunidades para capitalizar os erros dos seus rivais. As cabeças pensantes de cada equipa terão pensado muito nas suas posições de partida.

De um total de 609 quilómetros na quarta-feira, os pilotos terão de percorrer 371 na etapa especial. Depois do circuito desse dia, haverá outra grande etapa na quinta-feira, antes do final em Yanbu, na sexta-feira, que encerrará o mais duro rali do mundo .

Depois do "um-dois-três" da Honda na terça-feira, Adrien Van Beveren, Ricky Brabec e Pablo Quintanilla terão de abrir a etapa. Toby Price (KTM), o piloto da Hero Ross Branch e Kevin Benavides (KTM) vão arrancar atrás do trio da HRC e têm a oportunidade de recuperar tempo valioso. A estrela da Honda, Nacho Cornejo (7º) e Kevin Benavides (Husqvarna/8º) também têm uma boa hipótese de obter um resultado forte graças à vantagem do arranque mais tarde.