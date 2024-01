Dakar, étape 9 : Honda s'impose - Brabec se détache

Le leader du classement général, Ricky Brabec (Honda), a pris un départ rapide mardi matin pour la neuvième étape de 639 km, dont 417 km de spéciale. L'Américain a été le plus rapide à franchir le premier point de contrôle au kilomètre 40 et son coéquipier Adrian Van Beveren a pris la tête au kilomètre 68. Comme le Français a bénéficié d'un crédit de temps total de 5:36 min jusqu'à l'arrivée, il a finalement remporté sa deuxième étape de l'année, 42 secondes devant ses coéquipiers Honda Brabec et Pablo Quintanilla.

Important pour Brabec : il a pris plusieurs minutes à ses plus proches adversaires au classement général, Ross Branch (Hero) et Jose Cornejo (Honda), et a considérablement augmenté son avance. Après plus de 5700 kilomètres, il devance Branch de 7:09 min et Van Beveren de 11:16 min. Kevin Benavides, le meilleur du groupe Pierer, perd 28:02 min et est actuellement cinquième.



Les résultats sont provisoires, des pénalités de temps ou des crédits peuvent encore entraîner des changements.

Dakar 2024, résultat provisoire de l'étape 9 (16.1.) :

1. Adrien Van Beveren (F), Honda, 4:36,36 heures.

2. Ricky Brabec (USA), Honda, +42 sec

3. Pablo Quintanilla (CHL), Honda, +4:29

4. Toby Price (AUS), KTM, +6:44 min

5. Ross Branch (BW), Hero, +7:09

6. Kevin Benavides (RA), KTM, +8:13

7. Jose Cornejo (CHL), Honda, +10:07

8. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +10:16

9e Rui Goncalves (P), Sherco, +13:19