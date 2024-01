Dakar, etapa 9: Honda vence - Brabec afasta-se

A equipa de trabalho da Honda assegurou uma vitória a dois na nona etapa do Rali Dakar na Arábia Saudita, com Ricky Brabec a aumentar significativamente a sua liderança na classificação geral.

por Ivo Schützbach - Automatic translation from German

O líder da geral, Ricky Brabec (Honda), começou rapidamente a nona etapa na manhã de terça-feira, com 639 quilómetros, 417 dos quais de especiais. O americano cruzou o primeiro posto de controlo ao quilómetro 40 como o mais rápido, com o seu companheiro de equipa Adrian Van Beveren a assumir a liderança ao quilómetro 68. Como o francês recebeu um crédito de tempo total de 5:36 minutos até ao final, acabou por vencer a sua segunda etapa deste ano com 42 segundos de vantagem sobre os seus companheiros de equipa da Honda, Brabec e Pablo Quintanilla.

Importante para Brabec, ele tirou vários minutos aos seus rivais mais próximos na classificação geral, Ross Branch (Hero) e Jose Cornejo (Honda), e aumentou significativamente a sua vantagem. Após mais de 5700 quilómetros, tem 7:09 minutos de vantagem sobre Branch e 11:16 sobre Van Beveren. Kevin Benavides, o melhor do grupo de Pierer, perdeu 28:02 minutos e é atualmente o quinto.



O resultado é provisório, as penalizações por tempo ou créditos podem ainda levar a alterações.

Dakar 2024, resultado provisório etapa 9 (16.1.):

1º Adrien Van Beveren (F), Honda, 4:36.36 horas

2º Ricky Brabec (EUA), Honda, +42 seg.

3.º Pablo Quintanilla (CHL), Honda, +4:29

4º Toby Price (AUS), KTM, +6:44 min

5º Ross Branch (BW), Hero, +7:09

6º Kevin Benavides (RA), KTM, +8:13

7º Jose Cornejo (CHL), Honda, +10:07

8º Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +10:16

9º Rui Goncalves (P), Sherco, +13:19