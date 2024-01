Etapa 9: Voces del vivac

Ricky Brabec, Honda, ganador del día:

Hoy era probablemente mi única oportunidad de conseguir una ventaja mayor en la clasificación general que los 40 ó 50 segundos que tenía hasta ahora. Me he esforzado al máximo y ha merecido la pena, a pesar de que el freno trasero me ha fallado justo antes de la parada para repostar. Es muy difícil pilotar así. Si mañana puedo hacer una buena etapa, habré conseguido mucho. El de 2020 ha sido mi Dakar más fuerte hasta ahora, pero tenía una gran ventaja desde el principio. Este año está mucho más apretado y eso también se nota mentalmente. Este es mi Dakar más estresante hasta ahora, pero seguiré adelante y a tope.

Ross Branch, Hero, 2º puesto:

No he podido encontrar el ritmo y he perdido mucho tiempo. Muchos errores estúpidos. Pero ha sido mi primer mal día en el Dakar de este año. Son cosas que pasan. Al menos mañana no tengo que abrir pista y puedo apretar. Ahora empieza la fase decisiva del rally. La presión aumenta para todos y ahora toca gestionarla y mantener la calma. Estoy en la meta, he completado un día más y mi atención se centra ya en la etapa de mañana.

Adrien van Beveren, Honda, 3er puesto:

Un día duro pero bueno. En total he hecho casi 400 kilómetros en cabeza, con Kevin a mi lado. Nos hemos apoyado mutuamente. Hoy ha sido un día realmente difícil y lo he dado todo. Ha sido una buena etapa, he rodado con mucha regularidad y rapidez. No puedo reprocharme nada.

Nacho Cornejo, Honda, 4º puesto:

Un solo error me ha costado un mejor resultado, justo antes de la parada para repostar. Ricky me ha adelantado y después he intentado seguirle el ritmo. Hoy he caído hasta la cuarta posición de la clasificación general. Hoy ha sido un pequeño error, nada del otro mundo. No me he rendido y he seguido luchando hasta el último kilómetro.

Kevin Benavides, KTM, 5º clasificado:

El día más duro hasta ahora. He tenido que abrir la etapa y navegar solo. Enseguida cometí un error en el kilómetro 45. Adrien van Beveren y Nacho Cornejo me han adelantado. Después empecé a apretar y pude alcanzar de nuevo a Adrien. Íbamos rápido y llegamos juntos a la parada para repostar. Después también hemos trabajado bien juntos. Nuestra velocidad no era mala.

Toby Price, KTM, 6º:

Un pequeño error en un punto de control, pero el resto estuvo bien. Superficie muy rugosa, a menudo las piedras escondidas en la arena eran difíciles de ver. Ha sido bastante difícil, pero básicamente estoy contento con lo de hoy.

Luciano Benavides, Husqvarna, 7º puesto:

La novena etapa de hoy ha sido muy dura. Kevin y yo cometimos un error al principio de la etapa que nos hizo perder varios minutos. El ritmo de hoy ha sido más rápido que el de ningún otro día, ¡con diferencia! Estaba solo, así que era difícil juzgar mi ritmo: ¿Es buena mi velocidad? Aparte de las manos, que ahora me duelen bastante, estoy bien físicamente.

Daniel Sanders, GASGAS, 8º puesto:

Un día duro, pero uno más cerca de la meta. Al principio he ido a tope, pero luego han llegado los problemas. He estado muy cerca varias veces. Después he aflojado el acelerador y he llegado más o menos a la meta para no hacerme daño. Sí, me llevó tiempo, pero mi prioridad era llegar a casa de una pieza.