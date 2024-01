Etape 9 : Voix du bivouac

Ricky Brabec, Honda, vainqueur du jour :

Aujourd'hui, c'était probablement ma seule chance de prendre plus d'avance au classement général que les 40 ou 50 secondes que j'avais jusqu'à présent. Je me suis donné à fond et ça a payé, même si mon frein arrière a lâché juste avant le ravitaillement. C'est très difficile de rouler comme ça ! Si j'arrive à faire une bonne étape demain, j'aurai déjà fait beaucoup. En 2020, c'était mon Dakar le plus fort jusqu'à présent, mais j'avais une grosse avance dès le début. Cette année, c'est beaucoup plus serré, et cela se ressent mentalement. C'est mon Dakar le plus stressant jusqu'à présent, mais je m'accroche et je continue à mettre les bouchées doubles.

Ross Branch, Hero, deuxième place :

Je n'ai tout simplement pas trouvé le rythme et j'ai perdu tellement de temps. Beaucoup d'erreurs stupides ! Mais c'était ma première mauvaise journée sur le Dakar cette année. Ce sont des choses qui arrivent. Au moins, je n'aurai pas à ouvrir la route demain et je pourrai pousser. C'est maintenant que commence la phase décisive du rallye. La pression monte pour tout le monde, et il faut maintenant la gérer et rester cool. J'ai franchi la ligne d'arrivée, j'ai à nouveau fait le point sur une journée et ma concentration est déjà tournée vers l'étape de demain.

Adrien van Beveren, Honda, troisième place :

Une journée difficile mais bonne. En tout, j'ai fait près de 400 kilomètres en tête, avec Kevin à mes côtés. Nous nous sommes bien soutenus l'un l'autre. Aujourd'hui, c'était une journée vraiment difficile et j'ai tout donné. Une bonne étape, j'ai été très constant et rapide. Je n'ai rien à me reprocher.

Nacho Cornejo, Honda, 4e :

Une seule erreur m'a coûté un meilleur résultat, juste avant le ravitaillement. Dans la foulée, Ricky a pu me dépasser et j'ai ensuite seulement essayé de rester à ses côtés. Aujourd'hui, je suis retombé à la quatrième place du classement général. C'était vraiment une petite erreur aujourd'hui, rien de bien méchant. Je n'abandonne pas et je continue à me battre jusqu'au tout dernier kilomètre.

Kevin Benavides, KTM, 5ème :

La journée la plus dure jusqu'à présent. J'ai dû ouvrir l'étape et naviguer seul. J'ai rapidement commis une erreur au 45e kilomètre. Adrien van Beveren et Nacho Cornejo m'ont alors dépassé. J'ai ensuite commencé à pousser et j'ai pu rattraper Adrien. Nous étions rapides et avons atteint le ravitaillement ensemble. Ensuite, nous avons bien travaillé ensemble. Notre vitesse n'était pas mauvaise.

Toby Price, KTM, 6ème :

Une petite erreur à un checkpoint, mais le reste était correct. Un terrain très rugueux, souvent les pierres cachées dans le sable étaient à peine visibles. C'était assez difficile, mais dans l'ensemble, je suis satisfait de ma journée.

Luciano Benavides, Husqvarna, 7e :

La 9e étape d'aujourd'hui a été très difficile. Au début de l'étape, Kevin et moi avons fait une erreur qui nous a coûté plusieurs minutes. Le rythme était plus élevé aujourd'hui que tous les jours précédents, et de loin ! J'étais seul, c'était donc difficile d'évaluer mon rythme : Ma vitesse est-elle bonne ? Je me sens bien physiquement, à part mes mains qui sont assez marquées.

Daniel Sanders, GASGAS, 8e :

Journée difficile, mais une plus proche de l'objectif. Au début, j'ai bien accéléré, mais ensuite les problèmes sont arrivés. C'était très serré à plusieurs reprises. Ensuite, j'ai coupé les gaz et j'ai plus ou moins roulé jusqu'à l'arrivée pour ne pas me faire mal. Oui, cela m'a coûté du temps, mais ma priorité était de rentrer en un seul morceau.