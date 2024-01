Tappa 9: Voci dal bivacco

Adrien van Beveren lotta per salire sul podio come vincitore assoluto della giornata, mentre gli altri sono in fibrillazione: una giornata durissima, secondo le parole dei corridori più veloci.

Ricky Brabec, Honda, vincitore della giornata:

Oggi era probabilmente la mia unica possibilità di ottenere un vantaggio in classifica generale maggiore dei 40 o 50 secondi che ho avuto finora. Ho spinto molto e questo mi ha ripagato, anche se il freno posteriore ha ceduto poco prima della sosta per il rifornimento. È piuttosto difficile guidare in quel modo! Se domani riuscirò a mettere insieme una buona tappa, avrò ottenuto molto. La 2020 è stata la mia Dakar più forte finora, ma avevo un grande vantaggio fin dall'inizio. Quest'anno è molto più serrata e questo si fa sentire anche a livello mentale. Questa è la mia Dakar più stressante finora, ma continuerò a lavorare e ad andare a tutto gas.

Ross Branch, Hero, 2° posto:

Non sono riuscito a trovare il ritmo e ho perso molto tempo. Un sacco di errori stupidi! Ma è stata la mia prima giornata storta alla Dakar di quest'anno. Sono cose che capitano. Almeno domani non dovrò aprire e potrò spingere. Ora inizia la fase decisiva del rally. La pressione sta aumentando per tutti e ora è il momento di gestirla e di rimanere calmi. Sono all'arrivo, ho chiuso un'altra giornata e la mia attenzione è già rivolta alla tappa di domani.

Adrien van Beveren, Honda, 3° posto:

Una giornata dura ma positiva. In totale ho fatto quasi 400 chilometri di lavoro in testa, con Kevin al mio fianco. Ci siamo sostenuti a vicenda. Oggi è stata una giornata davvero difficile e ho dato il massimo. È stata una buona tappa, ho corso in modo molto costante e veloce. Non posso rimproverarmi nulla.

Nacho Cornejo, Honda, 4° posto:

Un singolo errore mi è costato un risultato migliore, proprio prima della sosta per il rifornimento. Di conseguenza, Ricky è riuscito a superarmi e dopo ho cercato di stargli dietro. Oggi sono sceso al quarto posto nella classifica generale. Oggi si è trattato di un piccolo errore, niente di eccezionale. Non mi sono arreso e ho continuato a lottare fino all'ultimo chilometro.

Kevin Benavides, KTM, 5° posto:

La giornata più difficile finora. Ho dovuto aprire la tappa e navigare da solo. Al chilometro 45 ho commesso un errore. Adrien van Beveren e Nacho Cornejo mi hanno superato. Poi ho iniziato a spingere e sono riuscito a raggiungere Adrien. Viaggiavamo veloci e abbiamo raggiunto insieme la sosta per il rifornimento. Anche in seguito abbiamo lavorato bene insieme. La nostra velocità non era male.

Toby Price, KTM, 6° posto:

Un piccolo errore a un checkpoint, ma il resto è andato bene. Una superficie molto ruvida, spesso le pietre nascoste nella sabbia erano difficili da vedere. È stato piuttosto difficile, ma fondamentalmente sono soddisfatto di oggi.

Luciano Benavides, Husqvarna, 7° posto:

La nona tappa di oggi è stata molto dura. Io e Kevin abbiamo commesso un errore all'inizio della tappa, che ci è costato diversi minuti. Il ritmo di oggi era più veloce di qualsiasi altro giorno fino ad ora - di gran lunga! Ero da solo, quindi è stato difficile valutare il mio ritmo: La mia velocità va bene? A parte le mani, che ora sono piuttosto doloranti, fisicamente sto bene.

Daniel Sanders, GASGAS, 8° posto:

Giornata difficile, ma sempre più vicina al traguardo. All'inizio stavo spingendo molto, ma poi sono arrivati i problemi. Alcune volte ci sono andato vicino. Dopo di che ho tolto l'acceleratore e ho più o meno navigato fino al traguardo per non farmi male. Certo, ci è voluto del tempo, ma la mia priorità era tornare a casa tutto intero.