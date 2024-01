Etapa 9: Vozes do bivouac

Adrien van Beveren luta para subir ao pódio como vencedor da geral, enquanto outros estão no limite: um dia muito duro, nas palavras dos ciclistas mais rápidos.

por Werner Jessner - Automatic translation from German

Ricky Brabec, Honda, vencedor do dia:

Hoje era provavelmente a minha única hipótese de conseguir uma vantagem maior na classificação geral do que os 40 ou 50 segundos que tenho até agora. Esforcei-me muito e valeu a pena, apesar de o meu travão traseiro ter falhado mesmo antes da paragem para reabastecimento. É muito difícil andar assim! Se amanhã conseguir fazer uma boa etapa, terei conseguido muito. 2020 foi o meu Dakar mais forte até agora, mas eu tinha uma grande vantagem logo no início. Este ano está muito mais apertado e isso também se está a fazer sentir mentalmente. Este é o meu Dakar mais stressante até agora, mas vou continuar a fazê-lo e continuar a todo o gás.

Ross Branch, Hero, 2.º lugar:

Não consegui encontrar um ritmo e perdi muito tempo. Muitos erros estúpidos! Mas foi o meu primeiro dia mau no Dakar deste ano. Estas coisas acontecem. Pelo menos amanhã não tenho de abrir e posso esforçar-me. Agora começa a fase decisiva do rali. A pressão está a aumentar para todos e agora é altura de a gerir e manter a calma. Estou na meta, já cumpri mais um dia e já estou concentrado na etapa de amanhã.

Adrien van Beveren, Honda, 3º lugar:

Um dia duro mas bom. No total, fiz quase 400 quilómetros de trabalho de liderança, com o Kevin ao meu lado. Apoiamo-nos bem um ao outro. Hoje foi um dia muito difícil e dei o meu melhor. Foi uma boa etapa, andei de forma muito consistente e rápida. Não me posso culpar por nada.

Nacho Cornejo, Honda, 4.º lugar:

Um único erro custou-me um resultado melhor, mesmo antes da paragem para reabastecimento. Como resultado, o Ricky conseguiu ultrapassar-me e depois disso só tentei acompanhá-lo. Hoje caí para o quarto lugar na classificação geral. Foi realmente um pequeno erro, nada de muito grave. Não desisti e continuei a lutar até ao último quilómetro.

Kevin Benavides, KTM, 5º lugar:

O dia mais difícil até agora. Tive de abrir a etapa e navegar sozinho. Cometi um erro logo no quilómetro 45. Adrien van Beveren e Nacho Cornejo ultrapassaram-me nessa altura. Depois disso, comecei a esforçar-me e consegui apanhar o Adrien novamente. Estávamos a viajar depressa e chegámos juntos à paragem para reabastecimento. Depois disso, também trabalhámos bem em conjunto. A nossa velocidade não era má.

Toby Price, KTM, 6º lugar:

Um pequeno erro num ponto de controlo, mas o resto correu bem. Superfície muito irregular, muitas vezes as pedras escondidas na areia eram difíceis de ver. Foi bastante difícil, mas basicamente estou contente com o dia de hoje.

Luciano Benavides, Husqvarna, 7º lugar:

A 9ª etapa de hoje foi muito dura. O Kevin e eu cometemos um erro no início da etapa, o que nos custou vários minutos. O ritmo de hoje foi mais rápido do que em qualquer outro dia até agora - de longe! Eu estava sozinho, por isso foi difícil avaliar o meu ritmo: A minha velocidade é boa? Exceptuando as minhas mãos, que agora estão bastante doridas, estou fisicamente bem.

Daniel Sanders, GASGAS, 8º lugar:

Um dia difícil, mas mais perto da meta. No início estava a esforçar-me muito, mas depois surgiram os problemas. Estive muito perto algumas vezes. Depois disso, aliviei o acelerador e fui mais ou menos até ao fim para não me magoar. Sim, demorei algum tempo, mas a minha prioridade era chegar a casa inteiro.