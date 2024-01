Tobias Ebster (KTM) : En tête pour le sprint final

Ce fut l'une des journées les plus longues et les plus difficiles du Dakar 2024 : il ne s'agissait pas seulement de parcourir222 km de liaison entre Hail Ha'il et Alula al-'Ula, mais aussi et surtout 417 km chronométrés. Les pilotes savaient depuis le prologue, qui s'était également déroulé dans cette région, qu'il s'agissait d'une course difficile. Cette fois-ci, il ne s'agissait pas de traverser la région volcanique du premier jour, mais d'aller plus au nord, où les pierres se cachaient dans le sable du désert et où les dommages aux pneus étaient inévitables.

Tobi Ebster, qui a dû hier surmonter psychologiquement non seulement la chute d'un coureur tombé dans les pierres juste devant lui, mais aussi le fait que l'Espagnol Carles Falcon, accidenté le deuxième jour, a succombé à ses blessures à l'hôpital en Espagne, a abordé la 9e étape d'aujourd'hui avec le cerveau et le cœur : "Aujourd'hui, la journée a été longue et rapide. Au début, nous avons traversé de l'herbe à chameau, il y avait beaucoup de doubles sauts, c'était très amusant mais aussi très profond. Ensuite, il y avait d'énormes hillclimbs, mais c'était aussi très amusant. C'était très rapide, et il fallait parfois faire très attention en naviguant, car il y avait d'énormes dalles de pierre sur lesquelles on pouvait facilement se perdre. Mais dans l'ensemble, ce fut à nouveau une bonne journée, sans chute ni erreur de navigation".

Aujourd'hui encore, Tobias a été le rookie le plus rapide et le pilote le plus rapide du classement Original by Motul. Son temps : 5 heures, 6 minutes et 55 secondes. Il est toujours 19e au classement général et, dans sa catégorie , il a augmenté son avance de plus d'une demi-heure sur son adversaire le plus redoutable, le Roumain Emanuel Geynes . Le Tyrolien est également toujours en tête dans la catégorie des rookies.

Trois étapes attendent encore les participants.