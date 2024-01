Tobias Ebster (KTM): In testa nella volata finale

Èstata una delle giornate più lunghe e difficili della Dakar 2024: non solo la tappa di collegamento di 222 km tra Hail Ha'il e Alula al-'Ula , ma soprattutto 417 km contro il tempo. I corridori sapevano fin dal prologo, che si è svolto sempre in questa regione, che sarebbe stata una tappa dura. Questa volta, però, non si è attraversata la regione delle rocce vulcaniche del primo giorno, ma più a nord, dove le pietre erano nascoste a tradimento nella sabbia del deserto e i danni ai pneumatici erano inevitabili.

Tobi Ebster, che ieri non solo ha dovuto affrontare mentalmente la caduta di un corridore che si è schiantato contro le rocce proprio davanti a lui, ma anche il fatto che lo spagnolo Carles Falcon, caduto il secondo giorno, ha ceduto alle sue ferite in ospedale in Spagna, ha affrontato la nona tappa di oggi con il cervello e il cuore: "Oggi è stata una giornata lunga e veloce. All'inizio abbiamo attraversato l'erba dei cammelli, c'erano molti doppi salti, molto divertenti ma anche molto profondi. Poi c'erano enormi salite, anch'esse divertenti. Era molto veloce e a volte bisogna va faremolta attenzione alla navigazione perché si dovevanoattraversare enormi lastre di pietra in cui era facile perdersi. Ma tutto sommato è stata un'altra buona giornata, senza cadute e senza errori di navigazione".

Tobias è stato ancora una volta il rookie più veloce di oggi e il pilota più veloce nella classifica Original by Motul. Il suo tempo: 5 ore, 6 minuti e 55 secondi. È ancora al 19° posto nella classifica generale e ha esteso il suo vantaggio nella sua classe a più di mezz'ora sul suo rivale più agguerrito, il rumeno Emanuel Geynes. Il tirolese è ancora in testa alla classifica della categoria esordienti.

Tre tappe attendono ancora i partecipanti.