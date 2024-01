Tobias Ebster (KTM): Na liderança no sprint final

O estreante do Tirol no Dakar prossegue a sua viagem inteligente e corajosa pela Arábia Saudita: 21º lugar na 9ª etapa, liderança alargada

Foi um dos dias mais longos e mais duros do Dakar 2024: não só a etapa de ligação de 222 km entre Hail Ha'il e Alula al-'Ula tinha de ser percorrida, mas sobretudo 417 km contra o relógio. Os pilotos sabiam desde o prólogo, que também se realizou nesta região, que seria uma etapa difícil. No entanto, desta vez não foi através da região de rocha vulcânica do primeiro dia, mas mais a norte, onde as pedras estavam traiçoeiramente escondidas na areia do deserto e os danos nos pneus eram inevitáveis.

Tobi Ebster, que ontem não só teve de lidar mentalmente com a queda de um ciclista que embateu nas rochas mesmo à sua frente, mas também com o facto de o espanhol Carles Falcon, que se tinha despistado no segundo dia, ter sucumbido aos ferimentos no hospital em Espanha, abordou a 9ª etapa de hoje com o cérebro e o coração: "Hoje foi um dia longo e rápido. No início, passámos por erva de camelo, havia muitos saltos duplos, o que foi muito divertido, mas também muito profundo. Depois houve grandes subidas, que também foram divertidas. Era muito rápido e, por vezes, era preciso termuito cuidado ao navegar, porque tínhamos deatravessar enormes lajes de pedra onde nos podíamos perder facilmente. Mas, no geral, foi mais um bom dia, sem acidentes e sem erros de navegação."

Tobias foi mais uma vez o estreante mais rápido de hoje e o piloto mais rápido na classificação Original by Motul. O seu tempo: 5 horas, 6 minutos e 55 segundos. Continua em 19º lugar na classificação geral e aumentou a sua vantagem na sua classe para mais de meia hora sobre o seu rival mais duro, o r omeno Emanuel Geynes. O tirolês continua também a liderar a categoria de estreantes.

Três etapas aguardam ainda os participantes.