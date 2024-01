Dakar 2024 : avant-dernière journée sauvage avec 587 kilomètres à parcourir

Le Rallye Dakar 2024 a entamé jeudi sa dernière ligne droite. Lors du plus grand rallye-raid aventure du monde en Arabie saoudite, les participants n'ont plus que deux étapes à parcourir.

La onzième étape est l'avant-dernière du Dakar de cette année et la dernière grande épreuve spéciale. Les concurrents devront parcourir plus de 580 kilomètres au total, dont 480 seront pris en compte pour le classement général de la 46e édition du rallye le plus difficile au monde. C'est ici que les décisions préliminaires devraient être prises.

Le morceau de choix de la deuxième semaine a le potentiel de bouleverser le podium dans chaque catégorie. Longue de près de 500 kilomètres, la spéciale se taille la part du lion sur un terrain aride et accidenté. Ce sera le dernier grand défi physique pour les pilotes.

Les concurrents partiront ce jour-là d'al-'Ula, où le Rallye 2024 a débuté le 5 janvier, en direction de Yanbu, où se déroulera la journée finale vendredi. Yanbu est un port important pour l'Arabie saoudite, situé sur la mer Rouge dans la province de Medina. La ville compte un peu plus de 330.000 habitants.