Dakar 2024: penúltimo dia selvagem com 587 quilómetros

O Rali Dakar 2024 entra lentamente na reta final na quinta-feira. Os participantes só têm duas etapas para completar na maior aventura de rally-raid do mundo na Arábia Saudita.

por Tim Althof - Automatic translation from German

A décima primeira etapa é também a penúltima etapa do Rali Dakar deste ano e a última grande etapa especial. Os participantes têm de completar um total de mais de 580 quilómetros, 480 dos quais contam para o resultado global da 46ª edição do rali mais difícil do mundo. É aqui que a decisão preliminar deve ser tomada.

O espetáculo da segunda semana tem o potencial de agitar o pódio em todas as categorias. Com uma extensão de quase 500 quilómetros, a maior parte da etapa especial terá lugar em terreno árido e acidentado. Será o último grande desafio físico para os pilotos.

Neste dia, os pilotos irão conduzir de al-'Ula, onde o rali de 2024 começou a 5 de janeiro, em direção a Yanbu, onde o último dia terá lugar na sexta-feira. Yanbu é um importante porto da Arábia Saudita, situado no Mar Vermelho, na província de Medina. A cidade tem pouco mais de 330.000 habitantes.