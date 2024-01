Dakar, etapa 10: Brabec aumenta a vantagem com a vitória

No terceiro e último dia do Rali Dakar 2024, os pilotos da Honda voltaram a vencer a etapa. O líder da geral Ricky Brabec prevaleceu numa classificação apertada.

por Nora Lantschner - Automatic translation from German

Depois do "dois-três" da Honda na terça-feira, Adrien Van Beveren, Ricky Brabec e Pablo Quintanilla tiveram de abrir a décima etapa na quarta-feira: O circuito com início e fim em al-'Ula percorreu um total de 609 quilómetros, 371 dos quais na etapa especial.

Ross Branch (Hero), que começou a etapa em quinto lugar, marcou inicialmente o ritmo, com Brabec a assumir a liderança após cerca de 150 quilómetros. O seu companheiro de equipa Van Beveren substituiu-o no topo, pelo menos na classificação virtual, graças ao bónus de tempo que acumulou (4h37min).

No último terço da etapa, assistiu-se a uma chegada emocionante: no final, Brabec terminou com apenas dois segundos de vantagem sobre José Cornejo Florimo, graças a um bónus de 2h25min. Van Beveren também ficou apenas 20 segundos atrás, em terceiro lugar, e assegurou mais uma tripla vitória para a equipa de trabalho da Honda.

Daniel Sanders (Red Bull GASGAS Factory Racing), o primeiro representante do Grupo Pierer, ficou em quarto lugar na classificação diária, seguido pelo piloto de Rally 2 Harith Noah (Sherco).

Na classificação geral, Brabec, já vencedor do Dakar em 2020, aumentou a sua vantagem sobre Branch (7º lugar na quarta-feira) para quase onze minutos.

O resultado é provisório. Ainda pode haver alterações devido a penalidades de tempo ou créditos.