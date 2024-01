Declaraciones tras la 10ª etapa: ¿Puede Brabec recuperar terreno?

Ricky Brabec, Honda, ganador de la etapa y líder de la general:

"Adrian [van Beveren] y yo hemos hecho un buen trabajo. Aún nos quedan dos días, el equipo está dando una buena impresión y yo estoy al 100%. Tenemos una moto nueva, yo también era un fan de la antigua, pero la nueva está dando lo mejor de sí. Y creo que a todo el equipo le gusta la nueva moto. Todos estamos pilotando muy bien. Los resultados hablan por sí solos. Toda la moto es mejor: chasis, manejabilidad, todo, es una plataforma completamente nueva. Mañana invertiré mucha energía en la etapa larga y rocosa y le sacaré un poco más de partido para que la duodécima etapa sea un poco más relajada para mí."

Adrien van Beveren, Honda, 3er puesto:

"Se decía que esta etapa debería ser un poco más fácil que la de ayer, pero no estoy tan seguro de ello. Cuando se trata de navegación, este año no hacen las cosas a medias. Ha sido duro y creo que me he perdido demasiado a menudo. Ricky [Brabec] me ha alcanzado en el repostaje y tenerlo a mi lado después ha sido un buen empujón. Yo iba delante y también trabajaba para el equipo, él siempre tenía el control y a veces me indicaba por dónde teníamos que ir cuando yo me confundía. Ha sido un buen trabajo en equipo. Cometimos un pequeño error hacia el final, que nos costó quizás un minuto. Pero podría haber sido mucho peor. Veremos cómo va, aún quedan dos días y tenemos que estar concentrados. Terminar primero con Ricky después de liderar durante tanto tiempo es otra sólida actuación".

Daniel Sanders, GASGAS, 4º puesto:

"Hoy he empezado bastante lento porque mi cuerpo todavía estaba bastante dolorido de ayer. Después de la parada para repostar he tenido una pequeña charla de motivación conmigo mismo y parece que ha funcionado. Me he centrado en mi road book y creo que he tocado algunos puntos que los demás podrían haber pasado por alto. Así que he podido recuperar un tiempo decente y volver con un buen resultado después de dos días duros".

Ross Branch, Hero, 7º puesto:

"Lo he dado todo. Cometí algunos errores pequeños y estúpidos. Hemos perdido un poco de tiempo pero hemos tenido un buen día. Pilotar con Toby [Price] y 'Quinty' [Quintanilla] ha sido divertido. Los admiro y les tengo mucho respeto. Me lo he pasado muy bien. Ricky [Brabec] ha subido el nivel y está pilotando muy bien. Será difícil alcanzarle, pero aún nos queda un largo día por delante. Veremos cómo va y nunca hay que dejar de creer. No se acaba hasta la bandera a cuadros. Seguiremos luchando hasta el final y, quién sabe, quizá tengamos suerte. Esto son las carreras, puede pasar cualquier cosa en 100 metros. Voy a dar lo mejor de mí".

Dakar 2024, resultado provisional etapa 10 (17.1.):

1º Ricky Brabec (USA), Honda, 3:51.39 horas

2° José Cornejo (CHL), Honda, +2 segundos

3º Adrien Van Beveren (F), Honda, +20

4º Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +47

5º Harith Noah (IND), Sherco, +1:55 min

6º Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +2:33

7º Ross Branch (BW), Hero, +3:45

8º Kevin Benavides (RA), KTM, +4:31

9º Mathieu Doveze (F), KTM, +6:12

10º Toby Price (AUS), KTM, +6:48

También

23º Tobias Ebster (A), KTM, +17:10

Clasificación general provisional tras la 10ª etapa (17.1.):

1º Ricky Brabec (USA), Honda, 44:45.28 horas

2º Ross Branch (BW), Hero, +10:54 min

3º Adrien Van Beveren (F), Honda, +11:46

4º José Cornejo (CHL), Honda, +13:48

5º Kevin Benavides (RA), KTM, +32:43

6º Toby Price (AUS), KTM, +42:00

7º Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +51:42

8º Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +1:00.34 h

9º Stefan Svitko (SK), KTM, +1:39.03

10º Michal Michek (CZ), KTM, +2:29,45

También

19º Tobias Ebster (A), KTM, +5:48,40