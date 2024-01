Voix après l'étape 10 : Brabec peut-il encore être rattrapé ?

Ricky Brabec, Honda, vainqueur de l'étape et leader du classement général :

"Moi et Adrian [van Beveren] avons fait du bon travail. Il reste encore deux jours, l'équipe fait forte impression et je suis à 100 %. Nous avons une nouvelle moto, j'étais aussi fan de l'ancienne, mais la nouvelle s'impose. Et je pense que tout le monde dans l'équipe aime la nouvelle moto. Nous roulons tous très bien. Les résultats parlent d'eux-mêmes. La moto complète est meilleure : le châssis, la maniabilité, tout - c'est une toute nouvelle plateforme. Demain, je vais investir de l'énergie sur la longue étape caillouteuse et en tirer un peu plus pour que la douzième étape soit un peu plus détendue pour moi".

Adrien van Beveren, Honda, 3e place :

"On nous avait dit que cette étape serait un peu plus facile que celle d'hier, mais je n'en suis pas si sûr. Quand il s'agit de la navigation, ils ne font pas les choses à moitié cette année. C'était dur et je pense que je me suis perdu trop souvent. Ricky [Brabec] m'a rattrapé au ravitaillement et l'avoir ensuite à mes côtés a été un bon coup de pouce. J'ai poussé devant et j'ai aussi travaillé pour l'équipe, il a toujours contrôlé et pouvait parfois me montrer où aller quand j'étais perdu. C'était un bon travail d'équipe. Nous avons fait une petite erreur vers la fin, cela nous a peut-être coûté une minute. Mais cela aurait pu être bien pire. Nous verrons comment ça se passe, il reste encore deux jours et nous devons rester concentrés. Terminer premier avec Ricky, après avoir montré la voie pendant si longtemps, est une autre performance solide".

Daniel Sanders, GASGAS, 4e :

"J'ai commencé assez lentement aujourd'hui, car mon corps était encore assez éprouvé par la journée d'hier. Après le ravitaillement, j'ai eu une petite discussion avec moi-même pour me motiver et cela a semblé fonctionner. J'étais concentré sur mon roadbook et je crois que j'ai touché quelques points que les autres ont peut-être manqués. J'ai donc pu gagner un bon temps et revenir avec un bon résultat après deux jours difficiles".

Ross Branch, Hero, 7e :

"J'ai tout donné. J'ai fait quelques petites erreurs stupides. Nous avons perdu un peu de temps, mais nous avons eu une bonne journée. Rouler avec Toby [Price] et 'Quinty' [Quintanilla] était amusant. J'admire ces gars et j'ai vraiment beaucoup de respect pour eux. J'ai pris du plaisir. Ricky [Brabec] a haussé le niveau et est bien parti. Ce sera difficile de le rattraper, mais nous avons encore une longue journée devant nous. Nous verrons comment ça se passe, et on ne cesse jamais d'y croire. Cela ne se termine qu'avec le drapeau à damier. Nous allons continuer à nous battre jusqu'au bout et qui sait, peut-être aurons-nous de la chance. C'est la course, tout peut arriver à 100 mètres. Je vais simplement faire de mon mieux".

Dakar 2024, résultats provisoires de l'étape 10 (17.1.) :

1. Ricky Brabec (USA), Honda, 3:51,39 heures.

2. Jose Cornejo (CHL), Honda, +2 sec

3. Adrien Van Beveren (F), Honda, +20

4. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +47

5. Harith Noah (IND), Sherco, +1:55 min

6. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +2:33

7. Ross Branch (BW), Hero, +3:45

8. Kevin Benavides (RA), KTM, +4:31

9. Mathieu Doveze (F), KTM, +6:12

10. Toby Price (AUS), KTM, +6:48

En outre :

23. Tobias Ebster (A), KTM, +17:10

Classement général provisoire après l'étape 10 (17.1.) :

1. Ricky Brabec (USA), Honda, 44:45,28 heures.

2. Ross Branch (BW), Hero, +10:54 min

3. Adrien Van Beveren (F), Honda, +11:46

4. Jose Cornejo (CHL), Honda, +13:48

5. Kevin Benavides (RA), KTM, +32:43

6. Toby Price (AUS), KTM, +42:00

7. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +51:42

8. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +1:00,34 h

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +1:39,03

10. Michal Michek (CZ), KTM, +2:29,45

En outre :

19. Tobias Ebster (A), KTM, +5:48,40