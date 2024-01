Commenti dopo la 10ª tappa: Brabec può ancora recuperare?

Ricky Brabec, Honda, vincitore di tappa e leader della classifica generale:

"Io e Adrian [van Beveren] abbiamo fatto un buon lavoro. Mancano ancora due giorni, la squadra sta facendo un'ottima impressione e io sono al 100%. Abbiamo una nuova moto, anche io ero un fan di quella vecchia, ma la nuova si sta affermando. E credo che a tutti i membri della squadra piaccia la nuova moto. Stiamo tutti guidando molto bene. I risultati parlano da soli. L'intera moto è migliore: telaio, maneggevolezza, tutto - è una piattaforma completamente nuova. Domani investirò molte energie nella tappa lunga e rocciosa per ottenere un po' di più, in modo che la dodicesima tappa sia un po' più rilassata per me".

Adrien van Beveren, Honda, 3° posto:

"Si dice che questa tappa dovrebbe essere un po' più facile di quella di ieri, ma non ne sono così sicuro. Quando si tratta di navigazione, quest'anno non fanno le cose a metà. È stata dura e credo di essermi perso troppo spesso. Ricky [Brabec] mi ha raggiunto al rifornimento e averlo al mio fianco è stata una bella spinta. Stavo spingendo in testa e lavoravo anche per la squadra, lui aveva sempre il controllo e a volte riusciva a indicarmi dove dovevamo andare quando ero confuso. È stato un buon lavoro di squadra. Abbiamo commesso un piccolo errore verso la fine, che ci è costato forse un minuto. Ma poteva andare molto peggio. Vedremo come andrà, mancano ancora due giorni e dobbiamo rimanere concentrati. Finire al primo posto con Ricky, dopo essere stati in testa per tanto tempo, è un'altra solida prestazione".

Daniel Sanders, GASGAS, 4° posto:

"La partenza è stata piuttosto lenta per me oggi, perché il mio corpo era ancora piuttosto indolenzito da ieri. Dopo la sosta per il rifornimento ho fatto un piccolo discorso motivazionale con me stesso e mi è sembrato che funzionasse. Mi sono concentrato sul mio road book e credo di aver centrato alcuni punti che gli altri avrebbero potuto mancare. Così sono riuscito a recuperare un tempo decente e a tornare con un buon risultato dopo due giorni difficili".

Ross Branch, Hero, 7° posto:

"Ho dato il massimo. Ho commesso alcuni piccoli e stupidi errori. Abbiamo perso un po' di tempo, ma è stata una buona giornata. Correre con Toby [Price] e 'Quinty' [Quintanilla] è stato divertente. Li ammiro e li rispetto molto. Mi sono divertito. Ricky [Brabec] ha alzato il livello e sta guidando bene. Sarà difficile prenderlo, ma abbiamo ancora una lunga giornata davanti a noi. Vedremo come andrà e non bisogna mai smettere di crederci. Non è finita fino alla bandiera a scacchi. Continueremo a lottare fino alla fine e chissà, forse saremo fortunati. Queste sono le corse, tutto può succedere oltre i 100 metri. Io cercherò di fare del mio meglio".

Dakar 2024, risultato provvisorio tappa 10 (17.1.):

1° Ricky Brabec (USA), Honda, 3:51.39 ore

2° Jose Cornejo (CHL), Honda, +2 sec.

3° Adrien Van Beveren (F), Honda, +20

4° Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +47

5° Harith Noah (IND), Sherco, +1:55 min.

6° Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +2:33

7° Ross Branch (BW), Hero, +3:45

8° Kevin Benavides (RA), KTM, +4:31

9° Mathieu Doveze (F), KTM, +6:12

10° Toby Price (AUS), KTM, +6:48

Inoltre:

23° Tobias Ebster (A), KTM, +17:10

Classifica generale provvisoria dopo la tappa 10 (17.1.):

1° Ricky Brabec (USA), Honda, 44:45.28 ore

2° Ross Branch (BW), Hero, +10:54 min.

3° Adrien Van Beveren (F), Honda, +11:46

4° Jose Cornejo (CHL), Honda, +13:48

5° Kevin Benavides (RA), KTM, +32:43

6° Toby Price (AUS), KTM, +42:00

7° Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +51:42

8° Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +1:00.34 h

9° Stefan Svitko (SK), KTM, +1:39.03

10° Michal Michek (CZ), KTM, +2:29,45

Inoltre:

19° Tobias Ebster (A), KTM, +5:48,40