Comentários após a 10ª etapa: Será que Brabec ainda consegue recuperar o atraso?

Ricky Brabec, Honda, vencedor da etapa e líder da geral:

"Eu e o Adrian [van Beveren] fizemos um bom trabalho. Ainda faltam dois dias, a equipa está a deixar uma boa impressão e eu estou a 100 por cento. Temos uma nova mota, eu também era fã da antiga, mas a nova está a dar o que falar. E penso que todos na equipa gostam da nova moto. Estamos todos a andar muito bem. Os resultados falam por si. Toda a mota está melhor: chassis, comportamento, tudo - é uma plataforma completamente nova. Amanhã vou investir muita energia na etapa longa e rochosa e tirar mais partido dela para que a décima segunda etapa seja um pouco mais tranquila para mim."

Adrien van Beveren, Honda, 3º lugar:

"Foi dito que esta etapa deveria ser um pouco mais fácil do que a de ontem, mas não tenho tanta certeza disso. Quando se trata de navegação, este ano não se fazem as coisas pela metade. Foi difícil e acho que me perdi demasiadas vezes. O Ricky [Brabec] apanhou-me na paragem para reabastecimento e tê-lo ao meu lado depois foi um bom estímulo. Eu estava a esforçar-me na frente e também a trabalhar para a equipa, ele estava sempre no controlo e por vezes conseguia mostrar-me para onde devíamos ir quando eu estava confuso. Foi um bom trabalho de equipa. Cometemos um pequeno erro no final, que nos custou talvez um minuto. Mas podia ter sido muito pior. Vamos ver como correm as coisas, ainda faltam dois dias e temos de nos manter concentrados. Terminar em primeiro com o Ricky depois de liderar durante tanto tempo é mais um desempenho sólido."

Daniel Sanders, GASGAS, 4º lugar:

"O início de hoje foi bastante lento para mim porque o meu corpo ainda estava bastante dorido de ontem. Depois da paragem para reabastecimento, tive uma pequena conversa motivacional comigo mesmo e isso pareceu funcionar. Estava concentrado no meu road book e acho que acertei nalguns pontos que os outros poderiam ter perdido. Assim, consegui recuperar algum tempo e regressar com um bom resultado depois de dois dias difíceis."

Ross Branch, Hero, 7º lugar:

"Dei o meu melhor. Cometi alguns erros pequenos e estúpidos. Perdemos um pouco de tempo, mas tivemos um bom dia. Andar com o Toby [Price] e o 'Quinty' [Quintanilla] foi divertido. Eu admiro estes gajos e tenho muito respeito por eles. Gostei muito. O Ricky [Brabec] elevou o nível e está a correr bem. Vai ser difícil apanhá-lo, mas ainda temos um longo dia pela frente. Vamos ver como corre e nunca se deixa de acreditar. Não acaba até à bandeira axadrezada. Vamos continuar a lutar até ao fim e, quem sabe, talvez tenhamos sorte. Isto é uma corrida, tudo pode acontecer ao longo de 100 metros. Vou dar o meu melhor".

Dakar 2024, resultado provisório etapa 10 (17.1.):

1º Ricky Brabec (EUA), Honda, 3:51.39 horas

2º Jose Cornejo (CHL), Honda, +2 seg.

3º Adrien Van Beveren (F), Honda, +20

4º Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +47

5º Harith Noah (IND), Sherco, +1:55 min

6º Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +2:33

7º Ross Branch (BW), Hero, +3:45

8º Kevin Benavides (RA), KTM, +4:31

9º Mathieu Doveze (F), KTM, +6:12

10º Toby Price (AUS), KTM, +6:48

Também:

23º Tobias Ebster (A), KTM, +17:10

Classificação geral provisória após a etapa 10 (17.1.):

1º Ricky Brabec (EUA), Honda, 44:45.28 horas

2º Ross Branch (BW), Hero, +10:54 min

3º Adrien Van Beveren (F), Honda, +11:46

4º Jose Cornejo (CHL), Honda, +13:48

5º Kevin Benavides (RA), KTM, +32:43

6º Toby Price (AUS), KTM, +42:00

7º Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +51:42

8º Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +1:00.34 h

9º Stefan Svitko (SK), KTM, +1:39.03

10º Michal Michek (CZ), KTM, +2:29,45

Também:

19º Tobias Ebster (A), KTM, +5:48.40