Tobias Ebster (KTM): Vástago de roadbook roto

El piloto del Red Bull Kini KTM, Tobias Ebster (26 años), ha terminado la décima etapa en 23ª posición, perdiendo 17:10 minutos con respecto al ganador del día, Ricky Brabec (Honda). El recién llegado al Dakar también llevó su moto a la meta el miércoles sin incidentes importantes y lidera la clasificación denominada "Malle Moto" de aquellos pilotos que tienen que arreglárselas sin asistencia. En la clasificación general, el piloto de Zillertal sigue en 19ª posición.

El sobrino de Heinz Kinigadner (63) es duro, todavía puede disfrutar del evento incluso después de los esfuerzos realizados hasta ahora y a veces realiza alguna acrobacia en el salto cuando hay cámaras cerca.

"Hoy me he divertido mucho y he marcado un ritmo muy bueno. Por desgracia, se me ha roto la potencia del roadbook. Tuve que fijarla con bridas. Después de unos kilómetros se volvió a romper, entonces la arreglé bien", informó Ebster el miércoles. "Después rodé a buen ritmo, pero era difícil navegar. No fue fácil, sobre todo al final por los cañones, pero fue divertido y rodé a gran velocidad".

Las cosas volvieron a complicarse al final: "Había muchos carriles diferentes. Algunos de los carriles por los que rodamos eran los mismos del prólogo. No era tan fácil navegar por ahí, pero no tuve ninguna caída ni cometí ningún error de navegación. Dos días más y lo habremos conseguido".

Dakar 2024, resultado provisional etapa 10 (17.1.):

1º Ricky Brabec (USA), Honda, 3:51.39 horas

2º José Cornejo (CHL), Honda, +2 seg.

3º Adrien Van Beveren (F), Honda, +20

4º Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +47

5º Harith Noah (IND), Sherco, +1:55 min

6º Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +2:33

7º Ross Branch (BW), Hero, +3:45

8º Kevin Benavides (RA), KTM, +4:31

9º Mathieu Doveze (F), KTM, +6:12

10º Toby Price (AUS), KTM, +6:48

También

23º Tobias Ebster (A), KTM, +17:10

Clasificación general provisional tras la 10ª etapa (17.1.):

1º Ricky Brabec (USA), Honda, 44:45.28 horas

2º Ross Branch (BW), Hero, +10:54 min

3º Adrien Van Beveren (F), Honda, +11:46

4º José Cornejo (CHL), Honda, +13:48

5º Kevin Benavides (RA), KTM, +32:43

6º Toby Price (AUS), KTM, +42:00

7º Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +51:42

8º Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +1:00.34 h

9º Stefan Svitko (SK), KTM, +1:39.03

10º Michal Michek (CZ), KTM, +2:29,45

También

19º Tobias Ebster (A), KTM, +5:48,40